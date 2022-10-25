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歐洲天然氣價格創6月以來最低 惟仍高於過去10年

環球社會熱點 11:33 2022/10/25

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隨著歐洲各國陸續達成歐盟天然氣儲存目標，當地天然氣價格出現回落。歐洲天然氣價格跌至6月以來新低，較8月份低7成。據報俄羅斯天然氣現時僅佔歐盟供應量不足一成，較去年的4成大幅下降。

IMF警告歐洲恐深陷衰退風險 俄烏戰爭加通脹威脅 【下一頁】

荷蘭TTF天然氣期貨價格被視為歐洲天然氣合約基準，價格於周一（24日）跌至每兆瓦時（MWh）93.35歐元（約724.3港元），為6月中旬以來最低水平，亦是自俄烏戰爭爆發後，首次跌破每兆瓦時100歐元（約775.9港元）。

與上周五（21日）相比，價格下跌近2成，亦較8月份的每兆瓦時300歐元（約2,327.7港元）下跌7成。但價格仍高於過去10年，天然氣主要交易價格每兆瓦時20至40歐元（約155.2至310.4港元）範圍。

英調查指9成人為慳錢遲開暖氣 近半人指能源費加幅最大 【下一頁】

歐洲目前氣溫較為暖和，天然氣儲存量亦達9成以上，削減外界對冬季能源短缺的憂慮。受北溪一號（Nord Stream 1）管道被俄羅斯切斷，俄羅斯天然氣僅佔歐盟供應量9%，較去年的4成大幅下降。

能源市場分析公司Energy Aspects歐洲天然氣主管James Waddell表示，價格在短期內下跌是因為剩餘儲存容量不多，天氣暖和亦導致需求降低，更多液化天然氣（LNG）進口。據悉，由於缺乏卸貨碼頭，數十艘載有LNG的船隻周末時無法在西班牙泊岸。

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責任編輯：李俊儀

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