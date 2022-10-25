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【大行報告】恒指失萬五關創13年低　大摩：對沖基金10月大加淡倉、長倉基金維持低配中資股

股市 11:05 2022/10/25

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【大行報告】大摩：對沖基金10月大加淡倉、長倉基金維持低配中資股

港股創13年新低，恒指昨瀉逾千點，外資更以創紀錄的速度撤離中國股市，並通過滬深股通淨流出逾179億元人民幣，創開通以來單日走資紀錄，而恒指今（25日）一度更失守一萬五關。摩根士丹利量化策略師表示，對沖基金在第3季平淡倉後，現又開始加大做淡中國美國預託證券（ADR）。

由該行量化策略師Gilbert Wong及Laura Wang團隊撰寫的報告指，雖然大多基金在第3季回補淡倉，但今個月的沽空股份數據卻顯示對沖基金在增加淡倉的同時，又賣出看好期權。當中，新東方（美：EDU）、拼多多（美：PDD）、好未來（美：TAL）本月沽空金額大增一倍。至於長倉基金（Long-only）則對中國ADR維持低持股水平。

報告更提到，美資對沖基金更是在10月份成為中國ADR的最大賣家，並從年初至今累計淨流走163億美元（約1,279.6億港元）。

股價方面，新東方、拼多多及好未來昨大跌16%、24.6%和17.3%。

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編輯：姚卓然

好未來教育（TAL Education Group，美：TAL） A股 美股 新東方（美：EDU） 拼多多（美：PDD） 港股 ADR 期權 基金 沽空

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