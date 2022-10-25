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【停止更新】Google Chrome不再支援Windnows 7　明年2月將發布最後更新版本

科技 11:13 2022/10/25

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Google表示，暫定於2023年2月7日發布Chrome 110版本，並將正式結束對Windows 7和Windows 8.1的更新支援。（法新社）

Windows 7在2009年發布，但微軟（Microsoft）早於2020年已停止更新該系統；惟有數據顯示，全球仍有逾10%以上的Windows系統是採用Windows 7。Google日前宣布，旗下瀏覽器Chrome將不再支援Windnows 7及Windnows 8.1，並會於明年2月為它們發布最後的更新版本。

【Google Chrome漏洞】研究機構稱Chrome瀏覽器漏洞最多　籲用戶盡快更新

根據網站流量分析網站Statcounter GlobalStats的數據，全球運行的所有Windows系統中，仍有逾10%用戶是採用Windows 7，而Windows 8.1則只有2.7%。Google表示，暫定於2023年2月7日發布Chrome 110版本，並將正式結束對Windows 7和Windows 8.1的更新支援。

【數據私隱】五款Google Chrome擴充套件　竊取用戶瀏覽數據

雖然Google不再為Windows 7及Windows 8.1更新Chrome，但用戶實際上仍可繼續使用。不過，Google呼籲用戶應盡快升級他們的系統至Windows 10或更高版本，才可繼續接收未來的Chrome版本更新，以保障電腦和數據的網絡安全風險。

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責任編輯：陳卓賢

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