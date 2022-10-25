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辛偉誠誓修正卓慧思錯誤 獲英王委任成新揆（第二版）

環球政治 19:16 2022/10/25

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隨競爭對手退出，英國前財相辛偉誠自動當選保守黨黨魁，成為史上首位非白人英國首相。他預計在周二（25日）拜會國王查理斯三世後正式就任，並在首相府外發表講話。辛偉誠表明要修正前任卓慧思的錯誤，願意為後代不再負擔沉重債務而作出艱難決定。

（第三版辛偉誠發表演說）

辛偉誠成下任英國首相 莫佩琳認未夠票入閘（第四版） 【下一頁】

在卓慧思（Liz Truss）周二向查理斯三世（Charles III）請辭後，辛偉誠（Rishi Sunak）正式獲邀請組成新政府，並擔任首相。辛偉誠同日首次以首相身份亮相唐寧街10號門外，發表任內首份全國聲明。

辛偉誠表示，英國現時正面臨重大經濟危機，新冠肺炎疫情及俄烏戰爭對經濟影響仍然存在。他指卓慧思尋求改善經濟增長為正確之事，但當中有犯錯，他將修正一切錯誤。辛偉誠亦表明，自己將作出艱難決定，因為不希望英國下一代需要背負債務問題。

辛偉誠承諾，他將以實際行動團結英國，不分晝夜工作達成目標，今屆政府將會有誠信﹑專業態度及在各層面上負起責任。辛偉誠亦讚揚前任首相約翰遜（Boris Johnson）在任時的非凡成就。

辛偉誠表明會打造國民保健服務（NHS）﹑更安全的街頭﹑好好控制邊境及建立準備迎接脫歐後機遇的經濟，讓商界能夠投資，創新及創造就業。他稱知道現時情況艱辛，亦同樣理解自己需要恢復民眾對政府的信任，並堅信最終會成功。

辛偉誠強調準備好帶領英國走向未來，把民眾需要放高於政治，塑造一個可以代表保守黨優良傳統的政府。他指英國全體合力能取得偉大成就，創造值得犧牲建立的未來。

卓慧思據報辭職後稱「鬆一口氣」 自掏銀包搞離別派對  【下一頁】

辛偉誠在周一（24日）黨魁提名截止後，成為唯一候選人，自動當選並成為新任首相。他是英國史上第一位有色人種首相，亦是英國近兩個月來第三任首相，更是英國逾200年來最年輕首相。

同日下午，辛偉誠與幕僚將委任內閣一眾大臣人選。同時，辛偉誠亦會決定，是否如期在下周一（31日）公布財政方案。

周一自動當選後，辛偉誠向國會議員表明，英國正面對存亡危機，大家必須團結，否則將迎來滅亡，直言英國面臨巨大經濟挑戰。辛偉誠強調，英國需要穩定和團結，他將盡最大努力保持英國及保守黨內團結。

另外，辛偉誠亦揚言終止保守黨的「鬧劇」，會以政策為先而非個性。幕僚透露，辛偉誠將向保守黨內全體聯絡，招攬可以及有能力入閣的人選。

現財相侯俊偉（Jeremy Hunt）據悉會留任，辛偉誠盟友﹑保守黨前黨主席杜永敦（Oliver Dowden）及前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）估計亦會入閣。前外相藍韜文（Dominic Raab）有指是新內政大臣人選，前房屋社區及地方政府事務部大臣高文浩（Michael Gove）亦盛傳會回朝。

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責任編輯：吳漢培

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