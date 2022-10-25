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辛偉誠將晤英王成新揆 籲國會團結否則滅亡

環球政治 10:40 2022/10/25

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隨競爭對手退出，英國前財相辛偉誠自動當選保守黨黨魁，成為史上首位非白人英國首相。他預計在周二（25日）拜會國王查理斯三世後正式就任，並向國會議員表明，英國面臨存亡之秋，「要麼團結或要麼死亡」。

辛偉誠成下任英國首相 莫佩琳認未夠票入閘（第四版） 【下一頁】

辛偉誠（Rishi Sunak）在周一（24日）黨魁提名截止後，成為唯一候選人，自動當選並成為新任首相。他是英國史上第一位有色人種首相，亦是英國近兩個月來第三任首相，更是英國逾200年來最年輕首相。

在卓慧思（Liz Truss）周二向查理斯三世（Charles III）請辭後，辛偉誠將被邀請組成新政府。當地時間周二早上11時（香港時間晚上6時），辛偉誠將首次以首相身份亮相唐寧街10號門外，發表任內首份全國聲明。

同日下午，辛偉誠與幕僚將委任內閣一眾大臣人選。同時，辛偉誠亦會決定，是否如期在下周一（31日）公布財政方案。

卓慧思據報辭職後稱「鬆一口氣」 自掏銀包搞離別派對  【下一頁】

周一自動當選後，辛偉誠向國會議員表明，英國正面對存亡危機，大家必須團結，否則將迎來滅亡，直言英國面臨巨大經濟挑戰。辛偉誠強調，英國需要穩定和團結，他將盡最大努力保持英國及保守黨內團結。

另外，辛偉誠亦揚言終止保守黨的「鬧劇」，會以政策為先而非個性。幕僚透露，辛偉誠將向保守黨內全體聯絡，招攬可以及有能力入閣的人選。

現財相侯俊偉（Jeremy Hunt）據悉會留任，辛偉誠盟友﹑保守黨前黨主席杜永敦（Oliver Dowden）及前內政大臣柏斐文（Suella Braverman）估計亦會入閣。前外相藍韜文（Dominic Raab）有指是新內政大臣人選，前房屋社區及地方政府事務部大臣高文浩（Michael Gove）亦盛傳會回朝。

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責任編輯：吳漢培

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