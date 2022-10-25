【新股IPO】樂艙物流首次遞表來港上市　中期盈利增近4倍

▲ 【新股IPO】樂艙物流首次遞表來港上市

內地第五大民營跨境海運物流商樂艙物流首次遞表來港上市，中信證券及農銀國際為聯席保薦人。截至6月底止上半年，樂艙物流收入按年增1.87倍至26.85億元（人民幣，下同）；期內利潤增3.87倍至2.82億元，毛利率增3個百分點至12.6%。其中以自營方式提供跨境海運服務量按年增10倍至67,212個20尺標準貨櫃（TEU），而由第三方提供 跨境海運服務量則按年少9.7%至133,363個標準貨櫃（TEU），兩者合共則增30.4%至200,575個。

商樂艙物流其自營跨境海運業務涉中國連接美國、加拿大、墨西哥、荷蘭、澳洲、日本、越南、印尼等地。集團上半年的自有集裝箱平均箱齡約為兩年，並主要為乾貨集裝箱。

集團指出其90%以上訂單均從互聯網處理，內地政府早前已落實《網絡安全審查》，集團指出目前未被監管部門認定為關鍵信息基礎設施營運，並指當局並無明確規定範圍及納入出口管制範圍數據。

集團是次上市集資用作用於在未來兩年設立物流設施，包括倉庫、集裝箱堆場及購買拖車，以提升集團的一體化跨境物流服務，尤其是針對跨境電子商務商戶，以及擴大業務覆蓋範圍及全球網絡等等。

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記者：宋佩恩