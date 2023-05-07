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【新股IPO】樂艙物流再度遞表上市　去年少賺1%　服務量少7%

新股IPO 18:31 2023/05/07

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【新股IPO】樂艙物流再度遞表上市　去年少賺1%　服務量少7%

內地民營跨境海運物流商樂艙物流第二度遞表來港上市，中信證券及農銀國際為聯席保薦人。截至去年12月底，樂艙物流全年收入按年增9.8%至46.1億元（人民幣，下同）；期內純利減少0.8%至3.8億元，毛利率減少5個百分點至14.1%。其中以自營方式提供跨境海運服務量按年增46.6%至100,050個20尺標準貨櫃（TEU），而由第三方提供跨境海運服務量則按年少18.1%至255,613個標準貨櫃（TEU），兩者合共則減少6.5%至355,663個。

樂艙物流其自營跨境海運業務涉中國連接美國、加拿大、墨西哥、荷蘭、澳洲、日本、越南、印尼等地。集團全年的自有集裝箱平均箱齡約為兩年半，並主要為乾貨集裝箱。

集團是次上市集資用作用於在未來兩年設立物流設施，包括倉庫、集裝箱堆場及購買拖車，以提升集團的一體化跨境物流服務，尤其是針對跨境電子商務商戶；建立無車承運平台；擴大業務覆蓋範圍及全球網絡；升級數字化及互聯網技術、投資大數據分析；戰略投資等。

集團指出其90%以上訂單均從互聯網處理，內地政府早前已落實《網絡安全審查》，集團指出目前未被監管部門認定為關鍵信息基礎設施營運，並指當局並無明確規定範圍及納入出口管制範圍數據。

翻查記錄，樂艙物流曾於去年10月底申請上市，即申請已於今年4月底到期。

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記者：宋佩恩

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