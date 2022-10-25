▲ 【新股IPO】陳茂波：港交所正尋求沙特阿美赴港上市

正在外訪巴林的財政司司長陳茂波向本地傳媒表示，港交所 （00388） 正與沙特阿美進行接觸，若沙地阿美有興趣在香港上市，將會提供協助。

此外，陳茂波表示，中東地區的主要企業及主權基金領導人均表示有興趣在香港上市及尋找投資機會。他提到，在中東還有很多公司規模很大兼且非常成功，認為未來可以幫助這些公司並吸引來港上市，同時又因地緣政治緊張局勢加劇的情況下，雙方都需要在美國及歐洲之外分散投資。

他又引述有中東主權基金表示需要重新平衡投資組合，並增加對亞洲的投資，又對來港上市感到感興趣，因在香港上市可以同時接觸到國際投資者以及內地投資者。

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編輯：姚卓然