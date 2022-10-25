【TWTR】馬斯克收購Twitter傳兩好消息：韓資未來資產提供融資、白宮否認國安審查

▲ 【TWTR】韓資未來資產擬向馬斯克提供16億元融資 助其完成收購Twitter

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）曾預告本周五（28日）前完成收購Twitter（美：TWTR），最新傳兩項好消息。早前傳出美國聯邦介入調查馬斯克，白宮新聞秘書表示，美國研究調查馬斯克部分投資項目潛在威脅國家安全的報道不實，但拒評美國總統拜登與馬斯克，以至馬斯克與其他國家的商業交易。

彭博上周引述消息指，，美國官員正在權衡有哪些工具可以讓美國政府，對馬斯克的一些投資進行國家安全審查，包括SpaceX的Starlink衞星網絡以及收購Twitter。

另一方面，外電引述消息人士報道，南韓未來資產集團（Mirae Asset Financial Group）計劃向馬斯克，提供3000億韓圜（約16.22億港元）融資，協助其收購Twitter。

報道指，未來資產將於數日內完成有關融資安排。馬斯克曾經向美國法院表示，希望在10月28日前完成以440億美元收購Twitter。

未來資產今年初也入股馬斯克控制的太空探索企業SpaceX。未來資產及馬斯克沒有回應。

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編輯：陳韻妍