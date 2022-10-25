  • 25°C
香港時間 : 20221025日 (週二) 12:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TWTR】馬斯克收購Twitter傳兩好消息：韓資未來資產提供融資、白宮否認國安審查

股市 11:34 2022/10/25

分享：

分享：

【TWTR】韓資未來資產擬向馬斯克提供16億元融資　助其完成收購Twitter

Tesla（美：TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）曾預告本周五（28日）前完成收購Twitter（美：TWTR），最新傳兩項好消息。早前傳出美國聯邦介入調查馬斯克，白宮新聞秘書表示，美國研究調查馬斯克部分投資項目潛在威脅國家安全的報道不實，但拒評美國總統拜登與馬斯克，以至馬斯克與其他國家的商業交易。

彭博上周引述消息指，，美國官員正在權衡有哪些工具可以讓美國政府，對馬斯克的一些投資進行國家安全審查，包括SpaceX的Starlink衞星網絡以及收購Twitter。

馬斯克上台將裁走75%員工？　Twitter急否認【下一頁】

另一方面，外電引述消息人士報道，南韓未來資產集團（Mirae Asset Financial Group）計劃向馬斯克，提供3000億韓圜（約16.22億港元）融資，協助其收購Twitter。

報道指，未來資產將於數日內完成有關融資安排。馬斯克曾經向美國法院表示，希望在10月28日前完成以440億美元收購Twitter。

未來資產今年初也入股馬斯克控制的太空探索企業SpaceX。未來資產及馬斯克沒有回應。

【石Sir一周前瞻及異動股】太古A、招金礦業、中海油田服務

相關文章：【TWTR】為馬斯克收購Twitter提供貸款　料致大摩等投行合共損失5億美元

相關文章：【TWTR】法院裁定馬斯克必須在10月28日前完成收購Twitter

編輯：陳韻妍

美股 社交平台 收購 Twitter（美：TWTR） Tesla SpaceX 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 南韓 Twitter 美國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【股滙齊跌】恒生指數跌逾1000點、外資恐慌式A股撤資179億人幣創新高　狂沽白酒股、茅台個股走資44億
【股滙齊跌】恒生指數跌逾1000點、外資恐慌式A股撤資179億人幣創新高　狂沽白酒股、茅台個股走資44億
【恒指大跌】恒生指數跌至13年低位　阿里巴巴騰訊大跌市獲千個買盤排隊撈底
【恒指大跌】恒生指數跌至13年低位　阿里巴巴騰訊大跌市獲千個買盤排隊撈底
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【港元拆息】1個月HIBOR升穿3厘、創14年高　1年期創16年高　經絡料本港11月加P約0.25厘（第二版）
【港元拆息】1個月HIBOR升穿3厘、創14年高　1年期創16年高　經絡料本港11月加P約0.25厘（第二版）
【跌市強股】恒指瀉千點　6藍籌仍錄升幅、長建全日升4%
【跌市強股】恒指瀉千點　6藍籌仍錄升幅、長建全日升4%
【美股期貨】道指期貨升17點、納指期貨升近0.1%　微軟、Alphabet收市後放榜（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升17點、納指期貨升近0.1%　微軟、Alphabet收市後放榜（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款