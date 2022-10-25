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【美國經濟】耶倫：美債市運行良好　續關注金融體系可能出現之風險

股市 08:49 2022/10/25

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【美國經濟】耶倫：美債市運行良好　續關注金融體系可能出現之風險

美國財政部長耶倫表示，龐大的美國國債市場之流動性已經減少，成本亦有所提高，不過目前美國金融體系還沒有成為經濟不穩定的根源，仍然具有彈性。

耶倫指，儘管全球波動加劇，美國金融體系運行良好。美國財政部正在密切關注著金融體系可能會出現的風險。同時，財政部正在與金融監管機構進行改革，以提高國債市場吸收衝擊和混亂能力，而不是放大它們的影響。

她又指，市場大波動也可能暴露非銀行金融中介的脆弱性。財政部和金融監管機構正在努力促使更好地監控私人基金的槓桿率，並制定政策以減少可能導致投資者擠入貨幣市場基金和開放式債券基金的先發優勢。

此外，當局正在仔細研究改善國債市場運作的措施，耶倫指出，近年來經紀自營商在市場的中介能力並未隨著市場規模一同增長。「因此，我們正在研究提高彈性，確保中介可用，加強對交易場所的監督、提高透明度並獲得更好的市場數據的方法」。

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編輯：姚卓然

耶倫 美股 美國 國債 金融監管機構 基金 債券 經濟 美國財政部

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