【港股市況】美團再跌4%、騰訊穿200關　恒指早段跌逾200點失守15000點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股昨大瀉千點後，大市今早輕微反彈。騰訊 （00700） 再跌2%，開報202元破底，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 回穩升約0.3%，滙豐 （00005） 績前升0.8%，恒指反彈高開61點，開報15242點；科指升1.2%，報2835點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：47】ATM轉升，大市最新回升約70點；科指升1.5%，報2842點。

【09：43】恒指走勢反覆，最新跌幅收窄至27點，報15153點，15000點失而復得；科指升不足0.1%，報2803點。

【09：37】大市跌幅擴大至逾200點，跌穿15000點關口，報14960點。騰訊 （00700） 3%，一度跌穿200元關口，破底低見198.6元。

【09：34】美團 （03690） 開市後轉跌4%，低見115.1元；騰訊 （00700） 一度低開200.2元破底，最新跌近2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%。

【09：31】大市反彈力度不足，開市後轉跌約50點，報15129點。

【09：24】造車新勢力個別發展，理想汽車 （02015） 跌逾6%；蔚來 （09866） 跌逾2%；小鵬汽車 （09868） 回穩升0.9%。

【09：24】金利豐金融 （01031） 復牌，股價高開42.9%。

【09：21】騰訊 （00700） 再跌2%，開報202元破底，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 回穩升約0.3%，滙豐 （00005） 績前升0.8%，恒指反彈高開61點，開報15242點；科指升1.2%，報2835點。

【09：13】恒指開報15171點，升37點。

【08：48】興科蓉醫藥 （06833） 、金利豐金融 （01031） 今早復牌。

【08：40】恒指黑期跌約33點，報15167點；道指期貨升26點，報31571點。

【07：53】【新股IPO】內地護膚品生產商巨子生物2367今日起招股 一手入場費約5596元

【07：45】【HSBC滙豐】滙豐第3季績今午放榜 券商估稅前盈利減半 淨利息收入料大增 惟錄預期信貸損失

【07：45】【金利豐1031】金利豐大股東提每股0.3元私有化 溢價48%

【07：45】港股ADR收報15127點，跌53點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42.29元，較港收市價高0.19元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報201.58元，較港收市價低4.62元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報61.96元，較港收市價高0.31元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股周一延續上周五升勢，道指曾飆逾500點。投資者觀望本周大型科技股公布的業績表現，納指受累中概股跌勢，跑輸道指。道指收升417點或1.34%，報31499點；標指漲1.19%，報3797點；納指倒升0.86%，報10952點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、中海油田服務、太古A

責任編輯︰梁浩碩