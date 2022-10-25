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專題:退休理財

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【港股市況】滙豐績後挫5%穿40元　科技股反彈、阿里巴巴升逾3%　恒指反覆跌15點曾穿萬五關（不斷更新）

股市 16:14 2022/10/25

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港股昨大瀉千點後，今日反彈乏力，反覆偏軟，一度跌穿15000點關口。滙豐 （00005） 績後挫5%，收報39.95元，失守40元關口。科技股反彈，阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升0.1%，中港地產股向下，恒指反彈高開61點，早段倒跌，一度低見14947點，其後曾升逾200點至15400點水平，惟滙豐績後向下拖累，恒指全日反覆跌15點，收報15165點，成交1434.5億元。科指升近3%，報2884點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐第三季業績勝預期惟股價無力彈　一文看清滙豐業績重點（不斷更新）

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】滙豐績後挫5%，收報39.95元，失守40元關口。科技股反彈，阿里巴巴 （09988） 升逾3%；美團 （03690） 升逾2%，騰訊 （00700） 升0.1%，中港地產股向下，恒指全日反覆跌15點，收報15165點，成交1434.5億元。科指升近3%，報2884點。

【16：00】恒指U盤前跌1點，報15179點。

【15：39】恒指最新跌約20點，報15160點；科指升2.7%，報2877點。

【15：36】君實生物 （01877） 股價升近19%，高見27.1元。

【15：14】【騰訊700】「中國巴菲特」段永平再撈底騰訊　「雖然不知道到底發生了什麼」

【15：14】滙豐 （00005） 跌逾5%穿40元，低見39.75元，恒指跌近100點。

【15：09】歐洲股市開市後，滙豐 （00005） 跌幅再擴大，滙豐最新跌近4.8%，報40.1元日內低位。

【14：51】滙豐 （00005） 跌幅再擴大至近4%，報40.45元。

【14：38】大市升幅擴大至近100點，報15275點，升94點；科指升3.4%，報2896點。

【14：23】本港地產股續向下，恒地 （00012） 、新世界 （00017） 跌近3%，齊齊破底。另外，新地 （00016） 跌逾3%；信置 （00083） 跌逾2%；長實 （01113） 跌逾1%。

【14：14】由滙豐 （00005） 為首的傳統藍籌股向下，科技股反彈，恒指最新升約14點，報15195點；科指升2.9%，報2884點。

【14：13】【電動車】理想汽車插半成　據報AI算法負責人王軼倫將於月底離職

【13：45】【HSBC滙豐】滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半　預期信貸損失按年增12倍

【13：23】科技股力撐下，大市再度回升約105點，報15285點。科指升3.9%，報2906點，ATMXJ升2%至5%，滙豐 （00005） 跌幅收窄至逾2%。

【13：14】滙豐 （00005） 最新跌逾4%，低見40.35元。

【13：09】港股轉跌約24點，報15155點；科指升2.5%，報2872點。

【13：07】恒指升幅顯著收窄至不足10點，報15188點。

【13：05】滙豐 （00005） 跌幅擴至3%，低見40.8元，成交8.9億元。

【13：02】滙豐 （00005） 跌2%，大市升幅收窄至約70點，報15252點；科指升3.6%，報2901點。

【13：01】滙豐 （00005） 最新跌逾1%，低見41.55元。

【13：00】恒指午後初段升約105點，報15286點。滙豐 （00005） 績後續軟跌近0.5%。

【12：48】【內險股】平保擬更換首席財務官姚波　將由張智淳接任

【12：46】【HSBC滙豐】滙豐：集團主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前水平　環球經濟若干部分或陷入衰退

【12：27】【業績｜基建股】中國建築首三季經營溢利升17%　新簽合約額約1257億元

【12：16】【盈警盈喜】優品360料上半財年純利大增至少2.5倍　期內中港澳零售店舖淨增加15間

【12：12】【港元拆息】1個月HIBOR連升10日　續創近14年高　

【12：05】【HSBC滙豐】滙豐委任新CFO、炒房行政總裁　邵偉信明年4月離開滙豐

【12：05】【HSBC滙豐】滙豐第三季稅前少賺42%勝預期　不派息

【12：00】科技股帶領下，恒指半日反彈132點，報15313點，成交849.7億元，科指升近4%，報2912點。阿里巴巴 （09988） 升逾4%、美團 （03690） 升逾3%、騰訊 （00700） 升逾2%，滙豐 （00005） 績前偏軟跌0.4%，內房普遍續弱，中海外 （00688） 跌逾4%。

【11：43】【業績｜國企內房】中海外再跌4%、遭大摩降目標價　第三季收入按年跌6成、經營溢利僅18億

【11：34】內地股市半日向好，上證升0.7%；深證升0.5%；創業板指升0.2%。

【11：32】部分權重股續軟，中移動 （00941） 跌0.5%；港交所 （00388） 跌0.1%；友邦 （01299） 跌0.8%ZXAD 

【11：27】阿里巴巴 （09988） 升6%；騰訊 （00700） 升逾4%；美團 （03690） 升逾5%。

【11：26】科指升近5%，報2941點；大市反彈200點，報15407點，升226點。

【11：19】阿里巴巴 （09988） 最新反彈5%，高見64.8元，大市轉升近130點。

【11：12】港股最新再度轉升。

【11：11】阿里巴巴 （09988） 、小米 （01810） 、京東 （09618） 最新反彈逾2%；騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升約1%。

【11：07】【大行報告】恒指失萬五關創13年低　大摩：對沖基金10月大加淡倉、長倉基金維持低配中資股

【11：05】中海外 （00688） 跌幅擴大至半成，低見17.32元，暫為表現最差藍籌。

【11：01】大市於15000點關口爭持，恒指最跌約145點，報15035點，科指跑贏升0.2%，報2807點。

【10：46】體育用品股個別發展，安踏 （02020） 逆市反彈逾2%，李寧 （02331） 跌0.6%，破底低見43.3元，特步 （01368） 跌逾1%，破底低見7元

【10：37】港股跌近200點，報14985點，科指跌0.1%，報2799點。

【10：37】阿里巴巴 （09988） 逆市靠穩，升0.5%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 跌逾1%。

【10：24】【資源股】洛鉬反彈5%　獲獨立董事不設價格限制增持最多6000萬股H股

【10：22】大市再下試15000點關口，最新報15004點，跌176點。

【10：21】中海外 （00688） 再跌逾4%；潤地 （01109） 跌3%；碧桂園 （02007） 升0.8%；雅居樂 （03383） 跌逾3%，破底低見1.67元；龍湖 （00960） 跌逾2%，破底低見15.56元。

【10：06】恒指最新又轉跌100點，報15070點，跌109點；科指跌0.2%，報2795點。

【10：01】【新股IPO】陳茂波：港交所正尋求沙特阿美赴港上市　

【09：58】滙豐 （00005） 最新升逾1%；中移動 （00941） 跌0.8%；友邦 （01299） 跌逾1%，破底低見58.25元；港交所 （00388） 跌近1%，破底低見222.6元。

【09：47】ATM轉升，大市最新回升約70點；科指升1.5%，報2842點。

【09：43】恒指走勢反覆，最新跌幅收窄至27點，報15153點，15000點失而復得；科指升不足0.1%，報2803點。

【09：37】大市跌幅擴大至逾200點，跌穿15000點關口，報14960點。騰訊 （00700） 3%，一度跌穿200元關口，破底低見198.6元。

【09：34】美團 （03690） 開市後轉跌4%，低見115.1元；騰訊 （00700） 一度低開200.2元破底，最新跌近2%；阿里巴巴 （09988） 跌0.7%。

【09：31】大市反彈力度不足，開市後轉跌約50點，報15129點。

【09：24】造車新勢力個別發展，理想汽車 （02015） 跌逾6%；蔚來 （09866） 跌逾2%；小鵬汽車 （09868） 回穩升0.9%。

【09：24】金利豐金融 （01031） 復牌，股價高開42.9%。

【09：21】騰訊 （00700） 再跌2%，開報202元破底，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 回穩升約0.3%，滙豐 （00005） 績前升0.8%，恒指反彈高開61點，開報15242點；科指升1.2%，報2835點。

【09：13】恒指開報15171點，升37點。

【08：48】興科蓉醫藥 （06833） 、金利豐金融 （01031） 今早復牌。

【08：40】恒指黑期跌約33點，報15167點；道指期貨升26點，報31571點。

【07：53】【新股IPO】內地護膚品生產商巨子生物2367今日起招股　一手入場費約5596元

【07：45】【HSBC滙豐】滙豐第3季績今午放榜　券商估稅前盈利減半　淨利息收入料大增　惟錄預期信貸損失

【07：45】【金利豐1031】金利豐大股東提每股0.3元私有化　溢價48%

【07：45】港股ADR收報15127點，跌53點或0.4%。滙豐 （00005） ADR折合報42.29元，較港收市價高0.19元或0.5%。騰訊 （00700） ADR折合報201.58元，較港收市價低4.62元或2.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報61.96元，較港收市價高0.31元或0.5%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股周一延續上周五升勢，道指曾飆逾500點。投資者觀望本周大型科技股公布的業績表現，納指受累中概股跌勢，跑輸道指。道指收升417點或1.34%，報31499點；標指漲1.19%，報3797點；納指倒升0.86%，報10952點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】招金礦業、中海油田服務、太古A

責任編輯︰梁浩碩

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