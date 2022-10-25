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【美國加息】滙豐Steven Major︰市場低估美國重回超低利率可能性　聯儲局未來3年或減息至近零水平

宏觀解讀 08:26 2022/10/25

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【美國加息】滙豐Steven Major︰市場低估美國重回超低利率可能性　因儲局鷹派立場帶來硬着陸風險

滙豐表示，美國聯儲局的鷹派立場可能會導致經濟崩潰，認為市場低估了美國重回超低利率的可能性。滙豐全球固定收益研究主管Steven Major表示，聯儲局在未來3年需要將利率降至近零的可能性相當高。他指，2019年新冠疫情之前壓低通脹的趨勢因素，如人口老齡化、舉債過度及財富不平等，至今仍然存在。

Steven Major表示，經濟將出現硬著陸，市場定價利率將回落至零區間的可能性不容忽視，指市場正定價非常高可能性儲局將加息至5厘且永遠保持在該水平，但這並不合理。

這並非Steven Major首次表示市場高估未來利率，其固定收益團隊此前曾經認為，超低利率會長期存在。

被稱為儲局綫人的華爾街記者Nick Timiraos上周撰文，指儲局可能放慢加息步伐，先在11月初加息0.75厘，之後再討論加息幅度，因部份官員憂慮加息太快，市場憧憬儲局放慢加息步伐。

相關文章：

【美國加息】摩通總裁：市場未見底　料儲局加息到5厘才見頂

【儲局官員】戴利轉軚放鴿　稱儲局加息速度要考慮收油

【儲局官員】布拉德：加息至4.5至4.75厘可遏通脹　料聯儲局明年初或結束「前置性」激進加息

責任編輯︰梁浩碩

【石Sir一周前瞻及異動股】太古A、招金礦業、中海油田服務

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美股 貨幣政策 滙豐控股（00005） 加息 美國聯儲局

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