▲ 【新股IPO】內地護膚品生產商巨子生物2367今日起招股 一手入場費約5596元

巨子生物 （新上市編號︰02367） 今日（25日）起至10月28日招股。內地專業皮膚護理產品生產商巨子生物計劃發行2260.88萬股，約一成於香港作公開發售，集資最多6.26億元。巨子生物招股價範圍介乎24.3元至27.7元，每手200股，一手入場費5595.84元。巨子生物預期將於11月4日掛牌。

巨子生物產品組合中共有106項SKU（單品，Stock Keeping Unit），涵蓋功效性護膚品、醫用敷料和保健食品的八大主要品牌，即可復美、可麗金、可預、可痕、可復平、利妍、欣苷及參苷。今年首5個月，收入7.23億元人民幣，按年增長38.89%，期內利潤3.14億元人民幣，增長8.33%。

所得款項約11%用於研發投資，28%用於擴展與其產品組合及生物活性成分有關的生產能力，46%用於增強其全渠道銷售及經銷網絡，並開展以科學和知識為導向的營銷活動，5%用於提高運營及信息系統，10%作營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩