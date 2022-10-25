【金利豐1031】金利豐抽高43%　大股東提每股0.3元私有化　溢價48%

▲ 【金利豐1031】金利豐大股東提每股0.3元私有化 溢價48%

金利豐金融 （01031） 宣布私有化，通告指出，大股東李月華計劃出價0.3元，較停牌前價格0.203元溢價48%，較綜合資產淨值1.5166元折讓約80.22%，要約人將不會提價，亦不保留提價之權利，建議須通過股東投票75%支持才可獲通過，並撤銷上市地位。.

金利豐周二復牌，股價抽高42.9%，報0.29元。

金利豐大股東及一致行動人士持股75%

大股東李月華及一致行動人士持有102億股或74.927%，公眾股東持股34.14億股或25.073%。通告指，私有化原因包括環球疫情、美國加息、港股創13年新低、內地增長及地緣危機的負面影響。

通告續指，本港IPO發行急跌，證券經紀、包銷及配售服務為集團之主要收入來源，務求與其證券經紀服務相輔相成，集團亦提供保證金及首次公開發售金融服務。然而，金融市場波動導致資產重估，整體投資情緒變得謹慎。由於市場氣氛疲弱及經濟前景不明朗，集團將繼續就提供有關金融服務業務採取審慎態度。

另外，集團亦於澳門從事酒店及博彩業務，疫情期間，中國多個城市實施旅遊限制，導致訪澳旅客人數減少。根據澳門博彩監察協調局，截至9月底止9個月博彩毛收入，澳門之累計總收益約為318.19億澳門元，按年減少約53.1%。此外，澳門六大博彩牌照之公開招標程序已開始，招標程序預期將於年底前完成。對澳門旅遊業及博彩業之負面影響何時結束及何時全面恢復至疫情前之水平仍未能確定。

交易流動性低 未能充份利用上市平台

金利豐金融過去11年無進行任何股本集資活動，因為普通股交易流動性較低及股價下跌，故未能充份利用上市平台，作為其長期增長資金的來源，鑒於集團面臨不利之營商環境，預期普通股繼續上市在不久將來可能不會為公司帶來任何有意義之利益。

除牌建議預期將減少與維持公司上市地位及遵守監管規定有關之行政成本及管理資源。其亦可為要約人及集團提供更高靈活彈性，為於充滿挑戰之市場環境達致長期商業發展及維持競爭力，毋須因公司作為上市公司而承受市場期望、股價波動以及額外成本及開支所帶來之壓力。

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記者：譚志偉