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太古地產中國中免組合營 13億人幣投得海南商業用地

股樓投資 03:55 2022/10/25

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太古地產(01972)宣布，將與內地旅遊零售商中國中免（01880）的全資子公司中免投資，在海南省三亞海棠灣國家海岸中心地帶合作發展一個零售地標項目，屬太古地產於中國內地第８個發展項目。太古地產和中免股份將分別持有該項目50％的權益。合作雙方已成立合資公司，計劃把用地發展為一座以零售為主導高尚度假型商業項目，包括地下停車場及其他配套設施。合資公司以13.08億元人民幣成功競得土地，項目預計於2024年起分階段落成。

【大行報告】中信證券：料第四季日均成交續受壓 調整港交所目標價至338元  詳情請看【下一頁

雙方合作開發的新項目位於海棠區三亞國際免稅城三期地塊，總佔地面積約20萬平方米。項目周邊距離三亞鳳凰機場及三亞站的車程均在1小時以內。項目將通過行人步道與國內領先的免稅商業綜合體－三亞國際免稅城1、2期聯通。

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

太古地產早前亦宣布多個內地新項目，地點包括上海張園、廣州聚龍灣及西安。

【阿里巴巴9988】阿里巴巴啟動2022天貓雙11 逾29萬個品牌參與  詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

中國中免（01880） 太古地產（01972） 港股

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