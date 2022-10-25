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【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐績後大跌5%失守40元　一文看清滙豐業績重點報道（不斷更新）

股市 17:35 2022/10/25

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【HSBC滙豐懶人包】滙豐第三季業績勝預期惟股價無力彈　一文看清滙豐業績重點（不斷更新）

HSBC滙豐 （00005） 列帳基準稅前利潤31.47億美元，按年少41.8%，惟勝預期。滙豐預期，信貸損失按季擴大1.4倍，同時預警英鎊貶值等因素致調低明年淨利息收益預期，集團主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前水平，反映集團對經營前景持審慎看法。

滙豐全日股價跌5%，收報39.95元，成交逾20億元。

滙豐第三季業績詳情：滙豐第三季稅前少賺42%勝預期　預期信貸損失按季擴大1.4倍　不派息

滙豐撤換財務總監：滙豐「考慮CEO意見後」委任新CFO、炒房行政總裁　邵偉信明年4月離開滙豐

滙豐預告明年恢復季息：邵偉信重申擬明年第一季度開始恢復季度股息　料明年中普通股權一級資本比率至少14%

滙豐香港區業務表現：滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半　預期信貸損失按年增12倍

滙豐否決分拆香港：祈耀年：不相信聯繫匯率有脫鈎風險、已達結論分拆亞洲非最佳方案　靠近平保消息怎說？

滙豐為單一內房項目大撥備：滙豐香港第3季預期信貸損失飆升　管理層：有單一較大的內房項目需集團進行額外撥備

滙豐未來派息政策：滙豐料2023及24年度派息率達致50%　英鎊貶值等因素致調低明年淨利息收益預期

滙豐指出經營風險：滙豐：集團主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前水平　環球經濟若干部分或陷入衰退

【石Sir一周前瞻及異動股】太古A、招金礦業、中海油田服務

記者：胡學能

港股 業績公布 派息 每股盈利 銀行 美元 英鎊 港元 俄羅斯 英國
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