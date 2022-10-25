【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐績後大跌5%失守40元 一文看清滙豐業績重點報道（不斷更新）
股市 17:35 2022/10/25
HSBC滙豐 （00005） 列帳基準稅前利潤31.47億美元，按年少41.8%，惟勝預期。滙豐預期，信貸損失按季擴大1.4倍，同時預警英鎊貶值等因素致調低明年淨利息收益預期，集團主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前水平，反映集團對經營前景持審慎看法。
滙豐全日股價跌5%，收報39.95元，成交逾20億元。
滙豐第三季業績詳情：滙豐第三季稅前少賺42%勝預期 預期信貸損失按季擴大1.4倍 不派息
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滙豐香港區業務表現：滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半 預期信貸損失按年增12倍
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滙豐未來派息政策：滙豐料2023及24年度派息率達致50% 英鎊貶值等因素致調低明年淨利息收益預期
滙豐指出經營風險：滙豐：集團主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前水平 環球經濟若干部分或陷入衰退
【石Sir一周前瞻及異動股】太古A、招金礦業、中海油田服務
記者：胡學能