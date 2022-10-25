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【HSBC滙豐業績懶人包】滙豐第三季業績勝預期惟股價無力彈　一文看清滙豐業績重點（不斷更新）

股市 13:22 2022/10/25

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【HSBC滙豐懶人包】滙豐第三季業績勝預期惟股價無力彈　一文看清滙豐業績重點（不斷更新）

HSBC滙豐 （00005） 列帳基準稅前利潤31.47億美元，按年少41.8%，惟勝預期。滙豐預期，信貸損失按季擴大1.4倍，同時預警英鎊貶值等因素致調低明年淨利息收益預期，集團主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前水平，反映集團對經營前景持審慎看法。

滙豐第三季業績詳情：滙豐第三季稅前少賺42%勝預期　預期信貸損失按季擴大1.4倍　不派息

滙豐撤換財務總監：滙豐「考慮CEO意見後」委任新CFO、炒房行政總裁　邵偉信明年4月離開滙豐

滙豐香港區業務表現：滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半　預期信貸損失按年增12倍

滙豐未來派息政策：滙豐料2023及24年度派息率達致50%　英鎊貶值等因素致調低明年淨利息收益預期

滙豐指出經營風險：滙豐：集團主要市場在中短期內都難以全面恢復至疫情前水平　環球經濟若干部分或陷入衰退

【石Sir一周前瞻及異動股】太古A、招金礦業、中海油田服務

記者：胡學能

港股 業績公布 派息 每股盈利 銀行 美元 英鎊 港元 俄羅斯 英國

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【HSBC滙豐】滙豐香港上季收入增13%、稅前盈利佔集團逾半　預期信貸損失按年增12倍

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【中國經濟】瑞銀汪濤：中央或再下調房貸首付比例和房貸利率及加大基建投資　調高今年GDP增長至3.2%
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