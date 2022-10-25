【HSBC滙豐】滙豐第3季績今午放榜　券商估稅前盈利減半　淨利息收入料大增　惟錄預期信貸損失

HSBC滙豐 （00005） 今日（周二）中午將公布第三季業績，該行綜合17家券商預測顯示，第三季集團列帳基準收入為121.6億美元，按年增1.2%。由於息口按年上升，淨利息收益預測中值為81.91億美元，較去年同期增23.9%。

滙豐ADR折算收報42.3港元，較港收市價42.1元高0.5%。

然而綜合預測該行該季約有逾8億美元的預期信貸損失，去年同期則有逾6億美元淨回撥，加上預測營業支出總額會按年上升近18%至逾94億美元，且去年6月曾公布出售法國零售銀行業務料致23億美元虧損料有機會反映於今年下半年的盈利，拖低了券商對該行季內的稅前盈利預測，料季內僅錄24.52億美元，按年減少54.6%。

綜合券商預測顯示滙豐第三季淨利息收益率1.5%，按年增31個基點，平均有形股本回報（年率）為3.4%，按年跌5.3個百分點。普通股權一級資本（CET1）比率預測為13.4%，按年、按季分別跌2.5、0.2個百分點。季內股東應佔利潤料按年跌67%至11.5億美元，不過，由於集團在年初公布去年全年業績時已表明今年內不擬恢復按季派息安排，故市場預期第三季績不派息。

高盛上調今年盈測 股價看77元

高盛報告認為，港元、美元及英鎊貨幣市場利率急升下，估算第三季滙豐淨利息收益率會按年增19個基點，故將令該行在季內的淨利息收益料按年增25%、按季增11%，由於資金壓力不大，市場利率迅速上升，經營高質存款的該行續處於有利位置。因應淨利息收益料升，高盛上調對滙豐的今年至2025年每年的基本每股盈利預測，幅度介乎3%至4%。港股12個月目標價由75港元，提升至77港元，維持買入評級。

高盛稱，其對該行明年的淨利息收益估算為376億美元，優於該行指引和市場共識，另預期滙豐今年第三季信貸撥備會按季上升，但管理層在中期業績中已強調此點。而因股市疲弱，高盛相信滙豐季內非利息收入保持疲軟。高盛估算滙豐第三季整體收入134.8億美元，減值8.8億美元，稅前盈利45.8億美元。

聚焦「獅王」出售俄業務進度

雖大行睇好滙豐盈利前景，但季內滙豐曾公布同意出售俄羅斯業務予當地銀行，當時未交代交易金額，且據報要待俄羅斯監管方面批准，而至今年6月底，滙豐在俄羅斯業務單位資產有約14億美元。

滙豐總部所在的英國，日前傳新任財相侯俊偉擬向銀行業加大徵稅填補財政缺口。銀行業在英國稅率現為27%，隨着企業稅率明年4月將升至25%，若保留8%銀行附加稅率，銀行業稅率將達33%。摩根士丹利估計，銀行附加稅的增加將對英國國內銀行產生3%的盈利影響。

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記者：胡學能