  • 25°C
香港時間 : 20221025日 (週二) 11:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

全球走向碳中和　低碳投資成新趨勢

Hot Talk 11:00 2022/10/25

分享：

分享：

聯合國將於11月舉辦第 27 屆聯合國氣候峰會（COP27），這一次大會的核心討論課題預計仍是如何實現減排目標。回顧上年於峰會前發表的《2021 排放差距報告》，報告指出多國氣候承諾執行成效未如理想，對全球排放和排放差距只能造成有限的影響。按當時的狀況和各國承諾推算，2030年的預計排放量僅減少7.5%，將讓全球於本世紀末面臨升溫 2.7°C，遠超於《巴黎協定》低於2度升溫目標。若欲更進一步達至《巴黎協定》的理想目標控制升溫1.5°C，世界需要於2030年達致減排55%。再者，俄烏衝突下傳統能源供應變得緊張，能源危機增大，對原來全球減排的進程造成很大的影響。因此，相關議題亦相信會成為今屆峰會重點關注事項之一。

指數導入更多低碳元素

企業方面，不少公司已將碳中和及減排等事宜納入發展目標，並制定內部的減排措施，如節約能源及通過影響力投資（Impact Investing）協助達致碳中和，以應對氣候挑戰。這除了符合相關監管要求外，亦有助公司可持續發展及保持其競爭力，並借此吸引市場資金及目光，故會定期向公眾或監管機構披露有關進度及目標。不少指數公司為迎合市場發展及需要，開始為旗下指數加入低碳元素，亦陸續推出低碳指數。指數公司通常會考慮個別公司的碳排放量，以及其減排進程，再以量化方法化為因子，從而調整各個成份股於指數中的權重，甚至將部份高碳公司剔出指數。

低碳產品漸露頭角

恒指公司於去年推出恒指低碳指數，將低碳元素注入本地具標誌性的恒生指數。恒指低碳指數雖與恒生指數包含的73隻成份股如出一轍，但權重經過低碳因子調整，能更有效吸引資金注入低碳市場。因應環球已發展市場普遍具備更具前瞻性的減排目標和策略，另一指數公司富時於今年推出富時已發展ESG低碳精選指數，旨在追蹤已發展市場的大中型股票，同時兼顧50%減排目標和ESG因素。

根據富時羅素的資料顯示，富時已發展ESG低碳精選指數的5年波幅和回報為16.9%和34.7%（截至2022年9月）；而相關的富時已發展指數，5年波幅和回報則為17.6%和30.9%（截至2022年9月）。由此可見，低碳投資於長遠而言，除了減低波幅，更可以為投資者帶來潛在回報。市場上陸續衍生出各種低碳投資產品，投資者可考慮藉此為資產增值，特別是如退休金等較長線的投資。

【石Sir一周前瞻及異動股】太古Ａ、招金礦業、中海油田服務

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 指數恒談

最新專欄文章 更多

指數恒談 - 市場效率有利被動基金
2022/09/27
市場效率有利被動基金
指數恒談 - 被動投資吸引力增加　基金經理表現成關鍵
2022/08/22
被動投資吸引力增加　基金經理表現成關鍵
指數恒談 - ETF通正式啟航　中港投資開展新里程
2022/07/26
ETF通正式啟航　中港投資開展新里程
指數恒談 - ETF通納入資格正式出爐　最快於7月正式實施
2022/06/28
ETF通納入資格正式出爐　最快於7月正式實施
指數恒談 - 市場波幅持續不斷 聰明貝塔另闢新徑
2022/05/24
市場波幅持續不斷 聰明貝塔另闢新徑
股票 能源供應 能源危機 碳中和 ESG 可持續發展 投資產品 退休金 薛永輝 指數

上一篇文章

【大行報告】恒指失萬五關創13年低　大摩：對沖基金10月大加淡倉、長倉基金維持低配中資股

下一篇文章

【ET開市直擊】人幣弱港股續尋底 盤點美股業績期值搏股（歡迎觀眾問股）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指大跌】恒生指數跌至13年低位　阿里巴巴騰訊大跌市獲千個買盤排隊撈底
【恒指大跌】恒生指數跌至13年低位　阿里巴巴騰訊大跌市獲千個買盤排隊撈底
【股滙齊跌】恒生指數跌逾1000點、外資恐慌式A股撤資179億人幣創新高　狂沽白酒股、茅台個股走資44億
【股滙齊跌】恒生指數跌逾1000點、外資恐慌式A股撤資179億人幣創新高　狂沽白酒股、茅台個股走資44億
【美股收市】道指漲417點 納指倒升0.9% 中概股指數仍瀉逾14%
【美股收市】道指漲417點 納指倒升0.9% 中概股指數仍瀉逾14%
【港元拆息】1個月HIBOR升穿3厘、創14年高　1年期創16年高　經絡料本港11月加P約0.25厘（第二版）
【港元拆息】1個月HIBOR升穿3厘、創14年高　1年期創16年高　經絡料本港11月加P約0.25厘（第二版）
【跌市強股】恒指瀉千點　6藍籌仍錄升幅、長建全日升4%
【跌市強股】恒指瀉千點　6藍籌仍錄升幅、長建全日升4%
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】好友掃夜期護盤V彈　收市僅跌30點　阿里美股較港股價奇蹟倒升（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款