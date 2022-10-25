全球走向碳中和　低碳投資成新趨勢

聯合國將於11月舉辦第 27 屆聯合國氣候峰會（COP27），這一次大會的核心討論課題預計仍是如何實現減排目標。回顧上年於峰會前發表的《2021 排放差距報告》，報告指出多國氣候承諾執行成效未如理想，對全球排放和排放差距只能造成有限的影響。按當時的狀況和各國承諾推算，2030年的預計排放量僅減少7.5%，將讓全球於本世紀末面臨升溫 2.7°C，遠超於《巴黎協定》低於2度升溫目標。若欲更進一步達至《巴黎協定》的理想目標控制升溫1.5°C，世界需要於2030年達致減排55%。再者，俄烏衝突下傳統能源供應變得緊張，能源危機增大，對原來全球減排的進程造成很大的影響。因此，相關議題亦相信會成為今屆峰會重點關注事項之一。

指數導入更多低碳元素

企業方面，不少公司已將碳中和及減排等事宜納入發展目標，並制定內部的減排措施，如節約能源及通過影響力投資（Impact Investing）協助達致碳中和，以應對氣候挑戰。這除了符合相關監管要求外，亦有助公司可持續發展及保持其競爭力，並借此吸引市場資金及目光，故會定期向公眾或監管機構披露有關進度及目標。不少指數公司為迎合市場發展及需要，開始為旗下指數加入低碳元素，亦陸續推出低碳指數。指數公司通常會考慮個別公司的碳排放量，以及其減排進程，再以量化方法化為因子，從而調整各個成份股於指數中的權重，甚至將部份高碳公司剔出指數。

低碳產品漸露頭角

恒指公司於去年推出恒指低碳指數，將低碳元素注入本地具標誌性的恒生指數。恒指低碳指數雖與恒生指數包含的73隻成份股如出一轍，但權重經過低碳因子調整，能更有效吸引資金注入低碳市場。因應環球已發展市場普遍具備更具前瞻性的減排目標和策略，另一指數公司富時於今年推出富時已發展ESG低碳精選指數，旨在追蹤已發展市場的大中型股票，同時兼顧50%減排目標和ESG因素。

根據富時羅素的資料顯示，富時已發展ESG低碳精選指數的5年波幅和回報為16.9%和34.7%（截至2022年9月）；而相關的富時已發展指數，5年波幅和回報則為17.6%和30.9%（截至2022年9月）。由此可見，低碳投資於長遠而言，除了減低波幅，更可以為投資者帶來潛在回報。市場上陸續衍生出各種低碳投資產品，投資者可考慮藉此為資產增值，特別是如退休金等較長線的投資。

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