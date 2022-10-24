【金融科技】電子支付逐漸普及　科大指逾半數人有意用數碼港元

香港科技大學工商管理學院（科大商學院）公布「數碼港元公眾意見調查」的結果，逾半受訪者表示有意使用「數碼港元」作日常交易。

市民對電子支付服務有良好觀感

行政長官李家超上周發表的施政報告表示金管局已開展發行「數碼港元」的準備工作。滙豐與科大早前宣布建立戰略合作夥伴關係，在今年8月底展開為期三星期的調查，向逾6,600 名市民進行問卷調查，了解對「數碼港元」相關事宜的看法。

科大商學院金融科技及綠色金融計劃主任楊淑敏表示政府消費券計劃、電子支付服務供應商及商戶的積極推廣，加上疫情期間市民增加網購，令電子支付近年於香港社區迅速普及起來。儘管市民對央行數碼貨幣認識有限，調查顯示倘若香港推出數碼港元，由於市民對電子支付服務普遍有良好觀感，這將有利數碼港元於社區普及。

網絡安全性及私隱資料保障為兩大重要性

調查顯示網絡安全性及個人資料私隱保障為數碼港元的最重要兩項設計特點，約六成受訪者視前者為最重要的特徵，約四成視後者為第二重要特徵。此外，「數碼港元」要成功推展，「可用性」及「廣受商戶接受」均為重要因素。私隱資料保障方面，約65%的受訪者接受以數碼港元支付的交易，可如信用卡交易般被追踪溯源。

科大研究團隊表示期望蒐集所得意見，可為有關當局提供參考。由於公眾使用央行數碼貨幣的經驗有限，相關教育活動將有助他們了解『數碼港元』的功能，以及其所能實現的嶄新應用場景及商業模式。

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編輯：葉志偉