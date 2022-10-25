  • 23°C
香港時間 : 20221025日 (週二) 09:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【理財個案】7旬已退休廿四孝父母 想為40歲孩子預留資產 應如何配置

理財智慧 08:34 2022/10/25

分享：

分享：

古語有云：「養兒一百歲長憂九十九」，身為父母，無時無刻也為子女打算。今期《你財策劃師》的主角，是70歲的Franco，他跟今年68歲的太太已享受退休的生活，是次他希望我協助的兩個要求很簡單直接，便是希望自己和老伴能夠老有所養之外，便是在百年歸老之後能夠為孩子提供一些金錢上的安排。

其實Franco的孩子已經40歲，有自己的家庭，亦有能力應付生活所需，包括供樓，所以Franco實際毋須為他有過多的擔憂。但為人父母的都總希望為孩子多做一步，所以我亦理解他的想法。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【職場熱話】後生仔愈來愈唔識職場規矩？ 職場老手列舉4宗罪 嘆一代不如一代 網民反駁「擦鞋文化當成禮貌規矩」，詳見【下一頁

Franco用兒子的名義購買了一份儲蓄壽險，同時他透過保費融資方法增加滾存金額的效率及期望提升總收益。他的說法是等同於每月供款，預算10年後便停止供款及提取累積金額。雖然運作上是如此，但是概念上並不完全正確。因為每月的支出是償還利息而不是供款，而且金額有機會因貸款利率改變而有變化，例如在目前加息環境下，每月需要支付的利息便會增加，而到將來減息時，支付利息又可能會降低，所以和一般的月供儲蓄計劃不同。

Franco都清楚利息變化對他的保險儲蓄計劃的影響，他以10年為預算資金累積期，到時便會償還貸款，而這10年內希望保存多些資金用作製造收益。現時Franco和太太每月2萬元的支出，當中已經包括了購買醫療保險及支付儲蓄保單銀行利息。換句話說，只要能夠穩定地應付這些需要，生活便可算是無憂。

【職場調查】應屆畢業生最多人想投身IT行業 7成僱主願出逾16K請畢業生 4成人欲離港工作或進修，詳見【下一頁

話雖如此，我提醒Franco他的如意算盤有多種風險，如一些難以預計的支出會出現，主要是因疾病或意外而導致的醫療費用。幸好目前Franco及太太各有一份醫療保險，保險有自付額5萬元，已可應付大部分的醫療相關支出，但支出上必須準備額外儲備，應付未來增加的保費。

了解過Franco未來20多年的現金流需要後，我建議他只需將目前手上的存款之中的400萬元購買政府年金便能夠應付未來中短期的需要。假如Franco現時購買400萬元政府年金，每月可以獲得保證收入26,240元，一年有314,880元，金額比未來7年每年的預計支出多，如果將未用盈餘保留到未來使用，將可應付未來18年的需要，到時他已經88歲，手上還有100萬元存款，股票，債券及居屋可用作製造現金流，生活應不成問題。

 

雖然收入有保證，但女性預期壽命較男性長，所以Franco太太的長壽風險會較高，因此我建議他可以考慮將400萬元年金分為兩部分，他和太太各購買200萬元。這個安排的好處是能夠有效管理太太的長壽風險，壞處是令每月收入減少1,880元。收入雖然減少了，但他們還有其他資產可以替補收益，而生活會更放心。根據此做法及其他假設不變，到Franco79歲時年金收益便不足以應付生活費，需要動用其他資本製造的收益，所以其他資產亦要為將來需要的收益而適當地配置。

【iM話理知】三高環境下 理財自保法

其他資產的分配方面，首先他應該先撥一筆應急儲備。由於Franco已經退休，理應要保存較多流動現金，但400萬元年金已能夠在未來8年提供高於預期支出的保證收益，所以他要了解在甚麼情況下有機會動用大筆金錢，如果沒有特別需要而又想安心點的話，我建議保留等同一至兩年生活費的流動資金已很足夠，所以保守計可以保存50萬元作為應急資金，而另外的50萬元可配置到製造收益資產。

另外Franco還有144萬元金融資產，而股票和債券都是以收息為主，債券更只是政府發行的零售債券類別，包括iBond，綠色及銀色債券。他持有股票的息率較高，但價格波動亦很大，以目前市值來計算，相信這筆資產亦能夠提供平均4厘收益，即是每年能提供大約5.7萬元非保證收益。加上這筆收益之後，他的現金流已足以應付到95歲的需要，按估計到時才有機會收益不足以應付支出，所以Franco應該可以很放心。只是放心不代表不用管理，始終股票價格波動比較大，需要小心選擇。

【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘，詳見【下一頁

而追求長綫穩定收益亦可以考慮增加延期年金到組合內。派息基金及年金各有好處及限制，Franco可以按個人風險及喜好分配在兩種資產中。至於留錢給兒子方面，Franco的原意是將儲蓄保單由孩子作為保單持有人，希望將這筆錢留給他，但總數其實都只是20萬美元加上未來十多年的預期資產增值。

另外，他擁有的資產，事實上還未完全發揮功效，我指的便是現時居住的居屋。他可以考慮將居屋申請安老按揭，以10年年期來說，他每月便額外可以得到2.2萬元。這筆錢可以用作購買保障為本的人壽保險，透過保單的槓桿特性而提升將來的收益。如因身體健康原因而未能購買人壽保險，也可以加大儲蓄保險的投保額，相信將來能夠給孩子的資金會更多及更高確定性。如果希望孩子能更妥善地運用留給他的資金，不妨考慮設立遺囑及備用信託。

 

撰文：林昶恆 香港第一代認可財務策劃師（CFP®）、香港大學輔導學碩士及中文大學金融學碩士

以上內容節錄自780期「你財策劃師」。

免費助你解財難

讀者如有任何理財疑難，可【按此】填妥表格或將個人資料及理財目標電郵至alvinlam@hket.com，相約商談。為保障讀者私隱，個案會以化名刊登，一切資料絕對保密。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍
 

開啟hket App，閱讀全文
安老按揭 退休 年金 加息 iBond 醫療保險

下一篇文章

太古地產中國中免組合營 13億人幣投得海南商業用地
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MIRROR】姜濤主演《季前賽》周一首播 MIRROR演唱會意外後首現身宣傳 頭5集劇照逐格睇（超多圖）
【MIRROR】姜濤主演《季前賽》周一首播 MIRROR演唱會意外後首現身宣傳 頭5集劇照逐格睇（超多圖）
【港股風暴】港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾1000點 創13年來新低
【港股風暴】港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾1000點 創13年來新低
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款