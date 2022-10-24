【英鎊危機】辛偉誠料成為英國新任首相　分析指將面對兩大經濟挑戰

辛偉誠（Rishi Sunak）預料將成為英國新首相，英鎊滙價靠穩，兌美元守住1.13關口，兌港元則在8.87算水平。市場認為他現在正面臨三個重要的經濟挑戰，包括如何解決能源危機、將英國經濟由放緩至衰退區間，重新回到增長之路。

能源危機問題或再引致高通脹

卓慧思（Liz Truss）在任時，對能源危機的處理方式就是推行能源價格上限及對企業補貼，但這些措施將於明年4月結束，意味著新政府需要盡早制定其他措施針對性解決能源價格問題。

分析指，如政府取消能源價格上限，通脹問題有可能加劇，英國通脹屆時或再次飆升，有機會升至12%。因此新政府將避免通脹問題再次加劇，令英倫銀行陷於困境。

經濟難重回2%增長

卓慧思9月下旬公布的經濟刺激計劃推動減稅措施備受市場批評，但唯一正確的英國經濟表現一直慘淡，英國經濟增長近年持續走弱，英倫銀行更預期當地今年第四季起會陷入經濟衰退，故辛偉誠的新政府如何處理經濟增長問題將成為市場焦點。

然而，在預算緊縮，市場對政策監察嚴密的情況下，辛偉誠將英國經濟中期增長帶回2%的增長幅度預計會舉步為艱。

相關文章：

【美國加息】摩通總裁：市場未見底 打擊通脹 深度衰退是應付代價

【美股業績】飛利浦宣布全球裁員4000人 第三季轉蝕逾13億歐元

編輯：葉志偉