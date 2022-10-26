【雙11】阿里巴巴再插3%再考驗60元關　天貓「雙11」預售啟動　吹雪：今年「雙11」不再單純關注GMV

▲ 天貓「雙11」預售啟動 阿里巴巴吹雪：今年「雙11」不再單純關注GMV

「雙11」內地網購旺季將啟動，阿里巴巴 （09988） 旗下天貓於10月24日晚上8時開啟「雙11」預售。阿里巴巴淘寶天貓產業發展及運營中心總裁吹雪在天貓雙11媒體溝通會上表示，今年「雙11」阿里巴巴不再單純關注GMV（成交額）數字，相信今年的「雙11」能夠有比較穩健的表現。

阿里巴巴再插2.8%，報61.8元，考驗60元關。

問及「雙11」關鍵指標，吹雪指，一是消費者體驗，二是商家的用戶增長，所以大家會看到雙11圍繞消費者體驗做的調整，包括8時預售和開賣、退款等方面的優化。

據阿里巴巴披露，今年「雙11」共有29萬個來自全球的品牌參與，還有數百萬產業帶商家、中小創業者一起參與。過去一年，有超過800個新品牌的增速超過了100%，淘寶天貓上共增加了120萬新商家，淘寶直播新增了超過50萬新主播。

吹雪認為，商家多平台經營是一個常態，公司的用戶是中國最具消費力，也是最有價值的用戶。「很多人應該都會來我們這裡做生意，我們也不會拒絕，這是我們生態很重要的一部分」。

除了天貓，同日蘇寧易購也於同樣時間啟動「雙11」預售。京東 （09618） 、唯品會（美：VIPS）和拼多多（美：pdd）已在上周四（20日）開啟了雙11大促銷。

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編輯：袁諾曦