【美國加息】摩通總裁：市場未見底　料儲局加息到5厘才見頂

▲ 【美國加息】摩通總裁：市場未見底 打擊通脹 深度衰退是應付代價

將來港出席出席國際金融領袖峰會的摩根大通總裁兼首席運營官Daniel Pinto接受CNBC採訪時表示，不同意美國聯儲局放慢或暫停加息步伐，「其他人說儲局太鷹派，我不同意，將通脹收回在盒子內，是重中之重。」他直指，如果因而引致更深的衰退，這是我們要付的代價。

美國將於周四公布GDP數據，市場預期按季大增2.3%，擺脫衰退陰影。

他指出，儲局不能容許通脹在經濟中根深蒂固，過早回到寬鬆貨幣政策，將重蹈七、八十年代覆轍。他認為聯邦基金利率可能會到5厘左右才見頂，失業率上升，從而壓抑通脹。

這位被視為有潛力成為摩通CEO戴蒙接班人的Pinto，今年59歲，自幼在阿根庭長大，他對一個國家通脹失去控制的情況，仍記憶猶新。

他指出，當時阿根廷的通脹一般情形下都非常高，食品和其他商品的價格每小時都在飈升，如果工人不急於將薪水兌換成美元，他們可能會損失 20% 的工資。

超市有一大班人使用器材給產品重新貼上標籤，有時一天 10 到 15 次，在一天結束後，他們不得不移除所有標籤，並在第二天重新開始。

Pinto目前經營一家世上最大的銀行之一，市場上的聲音，並不能動搖他對親身經歷的看法。

生活在普遍性的通脹中，壓力是非常非常大，尤其是對低收入家庭，在1975至1991年，阿根廷通脹每年平均通脹超過300%。

股市方面，Pinto指出，現時市場對衰退的可能深度進行定價，但企業盈利預測並無多大下跌，以足以反映未來的情況，意味股市將繼續下跌。

Pinto認為，股市仍未見底，你可以預期明年企業公布盈利時，預期仍然很高，部份標指股份的估值仍然有點高。

至於黑天鵝，他認為英國市場仍然有秩序，「地綠政治是地球上一隻大黑天鵝，希望不會出現。

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記者：譚志偉