【海南省】太古地產夥拍中免在三亞投資發展零售項目　料於2024年起分階段落成

▲ 太古地產夥拍中免在三亞投資發展零售項目 料於2024年起分階段落成

太古地產 （01972） 宣布，與中國最大免稅營運商中國中免 （01880） 的全資子公司中免投資在海南省三亞市合作發展位於三亞海棠灣國家海岸中心地帶的零售地標項目，雙方各持有項目50%權益。這為太古地產於內地的第八個發展項目。

太古地產及中免計劃把用地發展為一座以零售為主導高尚度假型商業項目，項目預計於2024年起分階段落成。

太古地產行政總裁彭國邦表示，受惠於當地熱帶氣候、豐富的自然資源，加上海南自貿港政策的推動，三亞已迅速發展為中國最受歡迎的度假休閒城市之一，集團十分看好在這個地段發展高品質零售項目。

中免董事長彭輝表示，希望雙方能共同發展一座國際級 水準的商業項目，並發揮與三亞國際免稅城一期和二期的協同作用，實現免稅購物及高端精品消費的高品質同步發展，豐富完善度假休閒體驗，帶動整體區域進一步提升，進一步吸引境外消費回流。

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編輯：袁諾曦