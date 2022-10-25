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【商機】入秋運動旺季　露營活動增惟失長跑商機

商業 11:30 2022/10/25

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多項公路及山野長跑賽事延誤，令本地戶外活動裝備需求下跌。（王浩賢攝）

秋高氣爽正是戶外運動旺季，吸引民眾在運動用品上消費，亦加速露營文化，有不少新手加入。有野外活動機構在疫下變陣，推出營具租借及增值服務，今年開季後收到的查詢及生意尚有增長。不過，在防疫安排下，每年原定的大小規模長跑賽事未能舉行，減慢民眾更換裝備需求，「0 + 3」亦分散消費焦點，有戶外用品店表示生意大跌4成，跟預期復甦相反。

【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元

失國際長跑賽影響大

全天候戶外用品店負責人高先生稱，秋季開始是旺季帶動全年營業額，惟今年生意甚至比去年差只及6成，近期客人疏落而金額瑣碎從數十至近千多元左右，每年例行多項公路及山野長跑賽事受規模限制、延期取消等，渣打馬拉松僅其中一項，他形容情況是「經營15年來最差，以旺季來說是差如淡季」。

其店舖為樓上小店，因自己亦是跑友有豐富出賽經驗，能為客人提供更佳意見，多年口碑吸引本地及國際跑手每年光顧備戰，往年賽前店內猶如「聯合國」。他認為現時有限度短途賽無助跑友消耗及更換裝備，失去國際賽事帶來的階層滲透效應。失去大型賽事令裝備需求轉弱，高先生稱外地入境放寬後跑友選擇到外地參賽或旅遊分散本地消費，即使割價尚無助銷情，消費劵效應僅在4月最理想，近期已失去動力，對年內經營狀況不樂觀，希望政府以合理政策復辦賽事吸引跑手。

露營活動增可輕鬆租裝備

近年「山系文化」盛行，雖然疫情造成一定打擊，但戶外活動如遠足、露營等在限聚令下尚算有更多民眾關注。以往專注開辦團體野外活動的Xcape Outdoor便在疫下推出中高階露營用具租借服務，提供不同帳篷套裝及用品，供新接觸人士輕鬆體驗露營，或是為有經驗者提供進階裝備的「先試後買」體驗。負責人Mac稱服務推出以來反應不俗，客源亦見廣泛，有親子家庭、情侶、小團體如觀星社等租用。服務主要在社交平台及主題市集攤位宣傳，亦有跟親子網紅合作增加曝光率，客戶群有擴大。

近期開季後查詢及生意增加約一成，以兩人至四人的營具組合最受歡迎。其服務亦提供專業顧問支援，新手在架營時遇到問題亦可得到協助。Xcape Outdoor認為復常後露營活動熱潮不會快速減退，已建立興趣的營友會繼續，僅全新入門者或有一定下降，將按需求調整用具款式，另計劃增加如潛水用具、獨木舟等租借服務。

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記者：王浩賢

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