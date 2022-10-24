【金融峰會】余偉文：峰會訪客將依循現行檢疫措施　若染疫可乘專機離港

▲ 【金融峰會】余偉文：峰會訪客將依循現行檢疫措施 將提供便利

金管局總裁余偉文在匯思選文，舉辦國際金領袖投資峰會終點已經在望，籌備工作正按部就班進行，一周後在港如期舉行。余偉文指出，與會者的安排，總體上依循現行檢疫防疫措施的基本原則，包括訪客在赴港前、抵港、3天醫學監察期間均要進行新冠測試；如果測試結果呈陽性，可選擇乘坐專機離港，或者進行隔離，直至從公共衛生角度考慮被視作安全，方可取消隔離。

在符合這些基本原則和採取必需的防範措施的情況下，會為訪客提供一些合理的便利，包括在醫學監察期間可在私人包間與他人共膳、進入一些需要查核「疫苗通行證」的處所等。

余偉文表示，熱切地期待各地金融領袖出席，並已將峰會延長至11月3日，增設一個與國際投資者對話的專場，並在其他專題討論環節增邀重量級講者。

余偉文指，不少的與會者表示，對來港參會充滿期待。當中一些將㩦同全球管理團隊來港，讓團隊在制定區域發展策略時有更實在的依據；不少參與者已安排與在港員工和客戶接觸會面；也有一些將舉辦機構誌慶活動，或借此機會考慮日後在港舉辦全球或區域活動。

余偉文認為，這種活力和動能正是香港作為區域樞紐所具備的特點，也是展現逐步調整抗疫措施、走向復常之路的明證。未來幾天將傾盡全力，務求峰會成功舉行，眼前的目標只有一個：衝線！

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記者：譚志偉