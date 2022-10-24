【著數優惠】Samsung Week網上購物節下月開鑼 超過30款產品星級賞禮遇　Galaxy Z Flip4摺機勁減1,500元

三星電子香港今天宣布，Samsung Week年度星級賞即將於11月1日至11月13日登場。Samsung網上商店蒐羅超過30款智能產品及家電，推出多項不同優惠禮遇。

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Samsung Week的「限時搶優惠」分為兩個時段，分別是第一階段11月1日至7日，以及第二階段11月8日至13日，主要涵蓋Galaxy智能裝置，包括智能手機、穿戴式裝置和平板電腦等。Samsung網上商店獨家發售的Galaxy Z Fold4 1TB，及Galaxy Z Flip4摺疊屏幕手機更是首次提供折扣優惠，直減高達1,500元。

至於「年度星級賞特選優惠」，將包括多款電視、電腦、智能手機及生活家電等，顧客可以透過多項不同的組合優惠及折扣禮遇，享獲減價優惠及禮物，享受創新科技帶來的優質生活。

今年Samsung Week更首次推出「預熱登記星級賞」，顧客可以在10月24日至10月31日期間，到Samsung Week指定網站優先登記，便可額外獲得優惠，例如購買指定智能顯示器及Odyssey 遊戲顯示器將可額外減1,000元。

預熱登記星級賞（日期：10月24日至10月31日）

產品類型 優惠 指定智能顯示器及Odyssey 遊戲顯示器 額外減1,000元 指定電視、遊戲顯示器及投影機 額外減500元 指定QLED / Neo系列智能電視、皇牌吸塵機、洗衣機、雪櫃及魔衣櫥 額外減300元 購買任何智能手機 加送Galaxy SmartTag

Samsung Week限時搶購優惠

時段 產品 優惠 第一階段： 11月1日至7日 Galaxy Z Flip4摺疊屏幕手機 減1,000元 Galaxy Tab S8 Ultra平板電腦 送書本式鍵盤保護套 (建議零售價1,999元) Galaxy Watch5智能手錶 減400元 第二階段： 11月8日至13日 Galaxy Z Fold4 1TB官網獨家型號摺疊屏幕手機 減1,500元 Galaxy S22/ S22+手機 減800元 Galaxy Tab S8 / Tab S8+平板電腦 送書本式鍵盤保護套 (建議零售價899元/999元) Galaxy Buds2 Pro無線降噪耳機 減300元

Samsung Week年度星級賞特選優惠（日期：11月1日至11月13日）

產品 優惠 Galaxy Book2 360 手提電腦 低至8折優惠，再送超過1,100元禮遇包括： 防水電腦保護套 (建議零售價188元-218元) 5合1 Type C轉接頭 (建議零售價618元) 藍牙滑鼠 (建議零售價368元) Galaxy Book2 Pro 360手提電腦 減500元，再送超過1,700元禮遇包括： Microsoft 365個人版12個月訂閱 (建議零售價540元) 防水電腦保護套 (建議零售價188元-218元) 5合1 Type C轉接頭 (建議零售價618元) 藍牙滑鼠 (建議零售價368元) 組合優惠：Galaxy Z Flip4摺疊屏幕手機 + Galaxy Buds2 Pro 無線降噪耳機 減1,600元 The Freestyle便攜式投影機 + 任何Galaxy Z Fold4 / Z Flip4 / S22 Ultra手機組合優惠 減高達2,900元，再送超過3,900元禮遇包括： The Freestyle電池底座 (建議零售價1,490元)； The Freestyle森林綠造型套VG-SCLB00NS (建議零售價490元) ；及 The Freestyle 防水保護套 (建議零售價490元) 額外高達1,500元Trade in回贈 43" QLED 4K 電視 低至7折 指定Odyssey曲面電競顯示器型號 減高達2,000元，再送超過3,500元禮遇包括： Xbox Series S (建議零售價2,280元)；及 2022足球盛事通行證 (建議零售價1,280元) AI智能魔衣櫥 減5,000元 再送CIRCULON Origins 26cm不黏萬用鍋 (建議零售價1,099元)

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責任編輯：嚴浩文