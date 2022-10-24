  • 24°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 21:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【著數優惠】Samsung Week網上購物節下月開鑼 超過30款產品星級賞禮遇　Galaxy Z Flip4摺機勁減1,500元

理財智慧 20:16 2022/10/24

分享：

分享：

三星電子香港今天宣布，Samsung Week年度星級賞即將於11月1日至11月13日登場。Samsung網上商店蒐羅超過30款智能產品及家電，推出多項不同優惠禮遇。

【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

Samsung Week的「限時搶優惠」分為兩個時段，分別是第一階段11月1日至7日，以及第二階段11月8日至13日，主要涵蓋Galaxy智能裝置，包括智能手機、穿戴式裝置和平板電腦等。Samsung網上商店獨家發售的Galaxy Z Fold4 1TB，及Galaxy Z Flip4摺疊屏幕手機更是首次提供折扣優惠，直減高達1,500元。

至於「年度星級賞特選優惠」，將包括多款電視、電腦、智能手機及生活家電等，顧客可以透過多項不同的組合優惠及折扣禮遇，享獲減價優惠及禮物，享受創新科技帶來的優質生活。

今年Samsung Week更首次推出「預熱登記星級賞」，顧客可以在10月24日至10月31日期間，到Samsung Week指定網站優先登記，便可額外獲得優惠，例如購買指定智能顯示器及Odyssey 遊戲顯示器將可額外減1,000元。

預熱登記星級賞（日期：10月24日至10月31日）

產品類型 優惠
指定智能顯示器及Odyssey 遊戲顯示器 額外減1,000元
指定電視、遊戲顯示器及投影機 額外減500元
指定QLED / Neo系列智能電視、皇牌吸塵機、洗衣機、雪櫃及魔衣櫥 額外減300元
購買任何智能手機 加送Galaxy SmartTag

Samsung Week限時搶購優惠

時段 產品 優惠

第一階段：

11月1日至7日

 Galaxy Z Flip4摺疊屏幕手機 減1,000元
Galaxy Tab S8 Ultra平板電腦 送書本式鍵盤保護套 (建議零售價1,999元)
Galaxy Watch5智能手錶 減400元

第二階段：

11月8日至13日

 Galaxy Z Fold4 1TB官網獨家型號摺疊屏幕手機 減1,500元
Galaxy S22/ S22+手機 減800元
Galaxy Tab S8 / Tab S8+平板電腦 送書本式鍵盤保護套 (建議零售價899元/999元)
Galaxy Buds2 Pro無線降噪耳機 減300元

Samsung Week年度星級賞特選優惠（日期：11月1日至11月13日）

產品 優惠
Galaxy Book2 360 手提電腦

低至8折優惠，再送超過1,100元禮遇包括：

防水電腦保護套 (建議零售價188元-218元)

5合1 Type C轉接頭 (建議零售價618元)

藍牙滑鼠 (建議零售價368元)
Galaxy Book2 Pro 360手提電腦

減500元，再送超過1,700元禮遇包括：

Microsoft 365個人版12個月訂閱 (建議零售價540元)

防水電腦保護套 (建議零售價188元-218元)

5合1 Type C轉接頭 (建議零售價618元)

藍牙滑鼠 (建議零售價368元)
組合優惠：Galaxy Z Flip4摺疊屏幕手機 + Galaxy Buds2 Pro 無線降噪耳機 減1,600元
The Freestyle便攜式投影機 + 任何Galaxy Z Fold4 / Z Flip4 / S22 Ultra手機組合優惠

減高達2,900元，再送超過3,900元禮遇包括：

The Freestyle電池底座 (建議零售價1,490元)；

The Freestyle森林綠造型套VG-SCLB00NS (建議零售價490元) ；及

The Freestyle 防水保護套 (建議零售價490元)

額外高達1,500元Trade in回贈
43" QLED 4K 電視 低至7折
指定Odyssey曲面電競顯示器型號

減高達2,000元，再送超過3,500元禮遇包括：

Xbox Series S (建議零售價2,280元)；及

2022足球盛事通行證 (建議零售價1,280元)
AI智能魔衣櫥

減5,000元

再送CIRCULON Origins 26cm不黏萬用鍋 (建議零售價1,099元)

【港股風暴】港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾1000點 創13年來新低【下一頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

https://www.facebook.com/imoneymagazine/

責任編輯：嚴浩文

開啟hket App，閱讀全文
著數優惠 家電 網上購物 Samsung Galaxy Z 電視 智能手機 顯示器

下一篇文章

【香港電訊6823】引入AR世界盃體驗 Now TV帶來FIFA世界盃新體驗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【iM定存攻略】港元12個月定存升至4.6厘
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」
【晶片禁令】彭博：台積電已停向一中企供應先進晶片 以確保符合美國晶片法
【晶片禁令】彭博：台積電已停向一中企供應先進晶片 以確保符合美國晶片法
【港股風暴】港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾1000點 創13年來新低
【港股風暴】港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾1000點 創13年來新低
【MIRROR】姜濤主演《季前賽》周一首播 MIRROR演唱會意外後首現身宣傳 頭5集劇照逐格睇（超多圖）
【MIRROR】姜濤主演《季前賽》周一首播 MIRROR演唱會意外後首現身宣傳 頭5集劇照逐格睇（超多圖）
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
【宏觀術數@iM網欄】2023年預測 解讀癸卯年春牛圖
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款