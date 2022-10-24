【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元

大型求職平台CTgoodjobs在本年7月透過網上問卷形式，進行了《2022年畢業生薪酬及就業調查》。調查發現，71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生，願意支付的平均月薪為港幣16,457元；而畢業生期望平均月薪為港幣20,749元，雙方期望落差高達港幣4,000元。

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勞資雙方現分歧 獎金不是最重要

同時，雙方在員工福利方面亦出現期望落差。調查發現，58.9%畢業生最想得到的福利是津貼（如進修、交通、午膳、健身等），53%是基本醫療福利（包括中西醫門診、住院保障），也有接近39.6%受訪者希望享受四天工作周。然而，僱主以為，年終獎金（71.3%）最吸引畢業生，第二則是基本醫療福利（62.6%）。

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至於行業方面，最受畢業生歡迎的是「資訊科技／電子商務」行業，比率達11.4%，不論商學院、工程學院、理學院畢業生對相關行業皆感興趣，其次是「建造／工程／建築」行業（9.4%）。



香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清女士（Vivienne Wong）指出

多個行業均受疫情影響，惟獨IT行業一支獨秀，不受外圍市場影響。行業一支獨秀，不受外圍市場影響。根據CTgoodjobs的薪金搜查數據顯示，IT人才在疫情期間轉工，仍有5至15%的加薪幅度。

然而，值得留意的是，調查中有42%受訪畢業生表示，有離港工作或進修的意向，最多人選擇到英國（29.4%），緊隨其後分別是亞洲地區（25.9%）及加拿大（17.6%）。畢業生對就業前景信心的評分，在10分為滿分之一，只有5.26分。



編輯：梁巧恩



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