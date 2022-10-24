  • 25°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 20:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【搶人才】畢業生就業前景信心僅5.26分　勞資雙方薪金期望落差達4000元

商業 20:00 2022/10/24

分享：

分享：

大型求職平台CTgoodjobs在本年7月透過網上問卷形式，進行了《2022年畢業生薪酬及就業調查》。調查發現，71%受訪企業願意在6個月內聘請畢業生，願意支付的平均月薪為港幣16,457元；而畢業生期望平均月薪為港幣20,749元，雙方期望落差高達港幣4,000元。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

勞資雙方現分歧  獎金不是最重要
同時，雙方在員工福利方面亦出現期望落差。調查發現，58.9%畢業生最想得到的福利是津貼（如進修、交通、午膳、健身等），53%是基本醫療福利（包括中西醫門診、住院保障），也有接近39.6%受訪者希望享受四天工作周。然而，僱主以為，年終獎金（71.3%）最吸引畢業生，第二則是基本醫療福利（62.6%）。
​​​
【人才戰】香港銀行學會調查　科技人才缺口持續上升　主因是行業機會颷升？

【大灣區薪酬趨勢】港企明年料加薪3至3.3%　升幅略遜廣東省

至於行業方面，最受畢業生歡迎的是「資訊科技／電子商務」行業，比率達11.4%，不論商學院、工程學院、理學院畢業生對相關行業皆感興趣，其次是「建造／工程／建築」行業（9.4%）。

香港經濟日報集團執行董事兼公司秘書及財務主管王清女士（Vivienne Wong）指出

多個行業均受疫情影響，惟獨IT行業一支獨秀，不受外圍市場影響。行業一支獨秀，不受外圍市場影響。根據CTgoodjobs的薪金搜查數據顯示，IT人才在疫情期間轉工，仍有5至15%的加薪幅度。

然而，值得留意的是，調查中有42%受訪畢業生表示，有離港工作或進修的意向，最多人選擇到英國（29.4%），緊隨其後分別是亞洲地區（25.9%）及加拿大（17.6%）。畢業生對就業前景信心的評分，在10分為滿分之一，只有5.26分。

編輯：梁巧恩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【商機】印尼咖啡品牌進軍國際 馬來西亞先開100間
2022/10/23
【商機】印尼咖啡品牌進軍國際 馬來西亞先開100間
【會議展覽業】14億元新計劃擬於明年7月推出　原有計劃已資助4.67億
今日
【會議展覽業】14億元新計劃擬於明年7月推出　原有計劃已資助4.67億
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士
今日
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士
【金融科技】金管局「商業數據通」正式推出　一站式獲取中小企商業數據　加快數碼融資
今日
【金融科技】金管局「商業數據通」正式推出　一站式獲取中小企商業數據　加快數碼融資

你可能感興趣

【商機】印尼咖啡品牌進軍國際 馬來西亞先開100間
19:45 2022/10/23
【商機】印尼咖啡品牌進軍國際 馬來西亞先開100間
【會議展覽業】14億元新計劃擬於明年7月推出　原有計劃已資助4.67億
今日 13:40
【會議展覽業】14億元新計劃擬於明年7月推出　原有計劃已資助4.67億
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士
今日 15:29
【金融科技】AlipayHK新增印尼匯款服務　料服務14萬印尼裔人士
建造 行業 就業 疫情 職位招聘 員工福利 畢業

下一篇文章

【優惠著數】10月1日發放最多3000元消費券　著數優惠情報合集（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【哈利波特】英國皇家鑄幣局推出《哈利波特》系列紀念幣　全套最貴價值4.6萬元
【哈利波特】英國皇家鑄幣局推出《哈利波特》系列紀念幣　全套最貴價值4.6萬元
【英國經濟】英國人擔憂冬季停電提前搶電池　大型電池缺貨到12月
【英國經濟】英國人擔憂冬季停電提前搶電池　大型電池缺貨到12月
【智能穿戴】生產力局「智能穿戴及鐘錶科技中心」開幕　提供「一條龍」測試技術支援
【智能穿戴】生產力局「智能穿戴及鐘錶科技中心」開幕　提供「一條龍」測試技術支援
【電影票房】《黑亞當》上映2日全球收1.08億票房　拿下香港、台灣開畫票房冠軍
【電影票房】《黑亞當》上映2日全球收1.08億票房　拿下香港、台灣開畫票房冠軍
【防疫措施】酒吧業復常挑戰大　從業員憂前景紛轉行　人工加2成搶人
【防疫措施】酒吧業復常挑戰大　從業員憂前景紛轉行　人工加2成搶人
【商機】印尼咖啡品牌進軍國際 馬來西亞先開100間
【商機】印尼咖啡品牌進軍國際 馬來西亞先開100間
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款