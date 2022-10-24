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【香港電訊6823】引入AR世界盃體驗 Now TV帶來FIFA世界盃新體驗

股樓投資 20:10 2022/10/24

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FIFA 世界盃卡塔爾2022舉行在即，香港電訊（06823）旗下Now TV公布，Now TV及Now E的用戶除了可透過電視及流動裝置收看賽事及豐富內容外，更可利用專為今屆世界盃而設的擴增實境(AR)應用程式，以內置不同功能提升觀賞體驗。 「Now AR – FIFA 世界盃 」是全港首個專為世界盃而設的AR應用程式，讓用戶可實時取得場上不同的資訊及數據，包括球隊的策略調整及球員表現數據等。

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

合資格用戶只需透過智能電話及AR技術，便可在家中任何平面上觀看立體的迷你版球場，甚至可以跟自己喜愛的虛擬球員合照。持有 FIFA 世界盃 2022通行證的Now TV及Now E用戶可使用「Now AR – FIFA 世界盃」應用程式。「csl 5G Lens」應用程式更提供連結方便用戶下載及開啟 「Now AR – FIFA 世界盃」，享用一系列的 AR 功能。

    點擊圖片放大
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此外， Now TV更請來ERROR成員吳保錡、 試當真成員許賢，及足球狂熱分子余德丞參與今屆賽事。許賢更為今屆賽事編寫及主唱主題曲，及主持介紹世界盃 趣聞的全新節目。

HKT Home 董事總經理蔡煒健表示，公司連續兩屆成為世界盃的獨家收費電視營運商，於 Now TV 及 Now E 兩大平台以 4K 播放全部 64 場賽事，將會致力為客戶提供最精彩的娛樂，所以帶來香港首個AR世界盃體驗，以及嶄新的節目及主持陣容。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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記者：張以正

 

 

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香港電訊－SS（06823） Now TV IPO 港股

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