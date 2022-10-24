【詐騙網站】有可疑網站冒充大華銀行 大華：如曾向可疑網站提供資料 請即聯絡警方及大華銀行以尋求協助

大華銀行（香港）發表有關可疑網站澄清聲明，呼籲客戶及公眾人士提高警覺。大華表示留意到一個名為www.dahuatop.com的可疑網站。 大華銀行（香港）聲明該網站與大華銀行（香港）絕無任何關 係或連繫，並已就有關情況知會香港警務處及香港金融管理局。

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大華銀行的官方網站為https://www.uobgroup.com/hk-zh/index.page。 如市民曾向上述可疑網站提供任何個人或帳戶資料，或曾透過可疑網站進行任何交易，請即聯絡警方以及相關的大華銀行客戶經理以尋求協助。 大華銀行呼籲市民時刻保持警覺，切勿向非官方或未經核實的網站提供個人或帳戶資料。 客戶及公眾如欲查證與大華銀行相關的任何網站，請致電 (852) 2910 8888 與大華銀行聯絡。

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記者：鄭日棱