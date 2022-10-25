Kim Kardashian性感打扮賀42歲生日 一原因淪落快餐店食外賣

美國名媛Kim Kardashian上周五（21日）踏入42歲生日，她原定乘搭私人飛機抵達美國拉斯維加斯享用美食，但可惜受惡劣天氣影響，飛機需原路折返洛杉磯。Kim Kardashian在Instagram上載影片，透露她改去一地方慶祝。

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Kim Kardashian與妹妹Khloé Kardashian原定上周五乘坐同母異父妹妹的Kylie Jenner私人飛機，前往拉斯維加斯慶祝42歲生日。從Kim Kardashian 的IG可見，她身穿一件性感銀色內衣、白色閃亮長褲，盛妝打扮期待生日之行。

但她當日稍後在IG上載影片，指拉斯維加斯風速高達每小時60公里，飛機無法安全降落，只好返回洛杉磯，錯過舉行派對及參加音樂會。

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Kim Kardashian返回洛杉磯後，與Khloé Kardashian及一名拍攝人員前往快餐店In-N-Out，決定叫漢堡及薯條慶祝生日。她進入In-N-Out前向鏡頭笑稱，自己要戴上白色長羽毛外套，避免太過性感。

Kim Kardashian向 In-N-Out員工叫外賣時，對方似乎沒認出她，如常接受訂單。她們在私人飛機進食外賣，不斷稱讚漢堡及薯條味道，Kim Kardashian更無視儀態，在鏡頭前大口吸食果凍。

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責任編輯：郭麗明