【阿里巴巴9988】阿里巴巴啟動2022天貓雙11 逾29萬個品牌參與

阿里巴巴（09988）公布，今日(24日)正式啟動第14屆天貓雙11全球狂歡季，今年共有超過29萬個品牌參加，阿里巴巴將為商家提供多元工具和解決方案，幫助品牌發展會員體系和促進新品發佈。

【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」【見下頁】

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

▼ 點擊圖片放大 +10 +9



截至目前在天貓平台建立忠誠會員體系的品牌中，有40多個品牌擁有超過1000萬名會員，有600個品牌也擁有超過100萬名會員。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正