【阿里巴巴9988】阿里巴巴啟動2022天貓雙11 逾29萬個品牌參與

上一篇文章
【詐騙網站】有可疑網站冒充大華銀行 大華：如曾向可疑網站提供資料 請即聯絡警方及大華銀行以尋求協助
阿里巴巴（09988）公布，今日(24日)正式啟動第14屆天貓雙11全球狂歡季，今年共有超過29萬個品牌參加，阿里巴巴將為商家提供多元工具和解決方案，幫助品牌發展會員體系和促進新品發佈。
【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」【見下頁】
同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵
截至目前在天貓平台建立忠誠會員體系的品牌中，有40多個品牌擁有超過1000萬名會員，有600個品牌也擁有超過100萬名會員。
同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭
【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】
#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】
#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
記者：張以正