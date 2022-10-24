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【阿里巴巴9988】阿里巴巴啟動2022天貓雙11 逾29萬個品牌參與

股樓投資 19:14 2022/10/24

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阿里巴巴（09988）公布，今日(24日)正式啟動第14屆天貓雙11全球狂歡季，今年共有超過29萬個品牌參加，阿里巴巴將為商家提供多元工具和解決方案，幫助品牌發展會員體系和促進新品發佈。

【麥當勞籃神卡】《季前賽》周一首播 麥當勞同日推脆雞巨無霸 送9款限量「季前賽籃神卡」【見下頁】

同場加映：【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

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截至目前在天貓平台建立忠誠會員體系的品牌中，有40多個品牌擁有超過1000萬名會員，有600個品牌也擁有超過100萬名會員。

同場加映：【青姐話】港股能有幾多愁？ 跟紅頂白穩字當頭

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記者：張以正

 

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阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 IPO 港股

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