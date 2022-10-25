Apple Watch心跳監測立功 助12歲美國女發現患癌

智能手錶功能愈來愈多，不少成為眾人入手的理由。美國一名12歲女孩的蘋果Apple Watch智能手錶突然顯示她心跳異常，其母親帶她求醫時，發現女兒闌尾位長有腫瘤。經檢查後更發現女童患有癌症，並已出現擴散，但經治療後情況良好。女童母親認為，若無智能手錶提醒，或為時已晚。

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美媒《Hour Detroit》引述12歲女童Imani Miles母親Jessica Kitchen報道，指Imani的Apple Watch有日突然提醒女兒心跳異常過快。母親形容，情況此前從未發生，感覺十分奇怪。她見手錶更不斷發出警報，於是決定帶女兒前往醫院求診。

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結果發現Imani患有闌尾炎，需接受手術。醫生其後更留意到她闌尾位長有一個腫瘤，相關腫瘤很少在兒童身上發現。經過進一步檢查，結果發現Imani患有癌症，並已擴散到其他身體部位。她需再次接受手術治療，所幸其後狀況一切良好。

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母親表示，若非Apple Watch發出警報，她或需等候更長的時間才帶女兒前往求診，屆時或已無法挽救女兒性命。母親承認，若Imani無佩戴手錶，情況或會更糟糕。

Imani並非首個因佩戴Apple智能手錶，而挽救性命的人士。本月初時，一名34歲女子因手錶的心跳監測發現自己懷孕。8月時一名70歲男子亦指，在他跌倒在地暈倒後，其佩戴的Apple Watch自動呼叫緊急服務。

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責任編輯：李俊儀