【長城汽車2333】瑞信：季績勝預期有驚喜 長城汽車逆市升3.3%

長城汽車（02333）早前公布今年首九個月業績，瑞信指其季績勝預期，並將其今年的每股盈利預測提高19.7%。長城汽車周一（24日）收市報7.81元，逆市升3.3％。

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瑞信指公司季績中，毛利率創歷史新高是主要驚喜，惟同時就銷量假設降低，將明年和後年的每股盈利預測分別下調23.9%和36.6%。基於明年取消政府優惠政策帶來的負面影響，該行預測明年內地乘用車銷售量將按年下跌15%。





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該行對長汽目標價相應由20元降至10元，但仍維持「跑贏大市」評級，因長汽在新產品架構首次亮相後中期增長良好，認為將可加快其低成本的新產品推出計劃。

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撰文：鄭昊彤