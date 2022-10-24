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【美股焦點】摩利策略師Mike Wilson再警告： 標普500仍有20%下跌空間

環球政經 18:48 2022/10/24

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摩根士丹利首席美國股票策略師Mike Wilson日前再發警告，指標普 500 指數有望在3000-3200點附近觸底，不過投資者不應放棄個股，因為少數類股的數據顯示出積極前景。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

他預計，觸底時間可能為本季或下一季，但目前投資級債券看起來較標普 500 指數更為吸引，特別是在未來6到12個月內。

整體股市已經進入熊市多時，Wilson建議投資者應遠離大盤指數，改為關注個股，因「有很多個股可能極具吸引力」。Wilson表示，未來半導體、非必需消費支出以及通訊服務，為具有前景行業。雖然該類股票可能會面臨更多的不利因素，但它們「朝着正確的方向邁出了一步」。
 

【延伸閱讀】【二十大】花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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