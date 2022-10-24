卓慧思據報辭職後稱「鬆一口氣」 自掏銀包搞離別派對

英國首相卓慧思上周四（20日）宣布辭職，成為英國史上在位時間最短的首相。英國媒體引述多名消息人士指，卓慧思辭任後放下心頭大石，更自掏銀包舉行兩場派對。據悉卓慧思內閣組織過程混亂，班底只是東拼西湊組成。

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《每日郵報》指，卓慧思（Liz Truss）在辭職前夕，向淚流滿面的政府職員表示：

「唔洗擔心，一切都結束，我鬆哂一口氣」 （Don't worry， I'm relieved it's over） 「最少我做過首相呀」 （At least I've been Prime Minister）

她事後更主動自掏銀包舉行送別派對，向官員及助手等人表達致意。

報道指，卓慧思自上周三（19日）已萌生去意，認為離任首相一職只是時間問題。加上憂慮近日政治動盪影響兩名女兒正常生活，據悉卓慧思一夜未眠，在凌晨時間向助手發信息尋求建議。

消息稱，卓慧思上周四早上（20日）與1922委員會（1922 Committee）主席布拉迪（Graham Brady）會面，詢問對方能否挽回現時劣勢。布拉迪直言無力挽回，更稱「首相，遊戲結束了」（'I don't think so， Prime Minister.' The game was up）。

據悉卓慧思、幕僚長Mark Fullbrook及幾名幕僚，上月中在首相府討論迷你預算案措施。他們食外賣時靈機一動，決定對最富裕階層減稅，全程無視財政部和內閣秘書意見。

消息形容Fullbrook擔任幕僚長是「一場災難」，指他完全沒有履行職責，緊張籌備競選活動多於提供意見，又濫用首相貴賓室服務。只是當時無人敢接受這份「燙手山芋」，卓慧思別無選擇只能任命Fullbrook。

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據報卓慧思宣布解僱關浩霆（Kwasi Kwarteng）財相一職前，曾與政府官員激辯。她甚至被首席經濟顧問Matthew Sinclair惹怒，不滿對方一直向自己說教，又「講極唔停」，揚言如果他繼續說下去，自己不排除會動手。

另一消息人士指，卓慧思好友高翠玲（Therese Coffey）拒絕擔任首席黨鞭，黨鞭之位最終由莫頓（Wendy Morton）頂上。他形容整個內閣是在妥協中拼湊起來，事情根本一團糟。

卓慧思前特別顧問Jason Stein亦認為，政府施政甫開始就經已失焦，並把最大責任歸咎於首相經常轉軚、朝令夕改。卓慧思認同迷你預算案是最大敗筆，更私下形容預算案「搞出大頭佛」（a colossal f***-up）。

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責任編輯：郭麗明