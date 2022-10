卓慧思據報辭職後稱「鬆一口氣」 自掏銀包搞離別派對

英國首相卓慧思上周四(20日)宣布辭職,成為英國史上在位時間最短的首相。英國媒體引述多名消息人士指,卓慧思辭任後放下心頭大石,更自掏銀包舉行兩場派對。據悉卓慧思內閣組織過程混亂,班底只是東拼西湊組成。

《每日郵報》指,卓慧思(Liz Truss)在辭職前夕,向淚流滿面的政府職員表示:

「唔洗擔心,一切都結束,我鬆哂一口氣」 (Don't worry, I'm relieved it's over) 「最少我做過首相呀」 (At least I've been Prime Minister)

她事後更主動自掏銀包舉行送別派對,向官員及助手等人表達致意。

報道指,卓慧思自上周三(19日)已萌生去意,認為離任首相一職只是時間問題。加上憂慮近日政治動盪影響兩名女兒正常生活,據悉卓慧思一夜未眠,在凌晨時間向助手發信息尋求建議。

消息稱,卓慧思上周四早上(20日)與1922委員會(1922 Committee)主席布拉迪(Graham Brady)會面,詢問對方能否挽回現時劣勢。布拉迪直言無力挽回,更稱「首相,遊戲結束了」('I don't think so, Prime Minister.' The game was up)。

據悉卓慧思、幕僚長Mark Fullbrook及幾名幕僚,上月中在首相府討論迷你預算案措施。他們食外賣時靈機一動,決定對最富裕階層減稅,全程無視財政部和內閣秘書意見。

消息形容Fullbrook擔任幕僚長是「一場災難」,指他完全沒有履行職責,緊張籌備競選活動多於提供意見,又濫用首相貴賓室服務。只是當時無人敢接受這份「燙手山芋」,卓慧思別無選擇只能任命Fullbrook。

據報卓慧思宣布解僱關浩霆(Kwasi Kwarteng)財相一職前,曾與政府官員激辯。她甚至被首席經濟顧問Matthew Sinclair惹怒,不滿對方一直向自己說教,又「講極唔停」,揚言如果他繼續說下去,自己不排除會動手。

另一消息人士指,卓慧思好友高翠玲(Therese Coffey)拒絕擔任首席黨鞭,黨鞭之位最終由莫頓(Wendy Morton)頂上。他形容整個內閣是在妥協中拼湊起來,事情根本一團糟。

卓慧思前特別顧問Jason Stein亦認為,政府施政甫開始就經已失焦,並把最大責任歸咎於首相經常轉軚、朝令夕改。卓慧思認同迷你預算案是最大敗筆,更私下形容預算案「搞出大頭佛」(a colossal f***-up)。

責任編輯:郭麗明