  • 25°C
香港時間 : 20221024日 (週一) 18:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【2022稅貸戰】今年稅貸紛加息 大新將於周四出招

18:20 2022/10/24

分享：

分享：

數度改期後，大新於本周四公布稅貸優惠。

個人稅務貸款爭霸戰漸轉入直路，至今共有5間金融機構出招，而過往3年擅打價格戰的大新銀行 （02356） ，經數度改期後，剛公布鐵定於本周四（10月27日）推出全新交稅「快應錢」推廣，除了即時發佈全新稅貸息率外，更會公布機票獎賞；業界緊盯「殺價王」會否如去年推1.08厘的超低息。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

大新指明白市民對出外旅遊的熱切期待，希望今年稅貸能助客戶輕鬆解決稅務煩惱、兼與親友同享外遊樂趣。屆時將由大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健（Mickey）宣佈交稅「快應錢」稅貸息率及相關優惠詳情。

市場緊盯業界加價幅度，畢竟本港已於9月23日調高最優惠利率（P），港元拆息在過去一年更大幅攀升，如1年拆息於10月21日終突破5厘，創16年新高，難怪3間銀行今年的稅貸息已加價，幅度由5%到29%。

花旗稅貸息最低1.78厘 豪獎萬元現金券【下一頁

當中以花旗銀行的稅季貸款計劃加幅最多，以貸款150萬元及1年還款期計，其最低息為1.78厘，較去年該行最低1.38厘上調0.4厘，或近29%。其次是工銀亞洲，以借貸額150萬元及半年期計，稅貸息2.07厘，比上年的1.86厘增加0.21厘或11%。

至於率先響頭炮的中銀香港 （02388） ，以借貸300萬元及1年還款期計，稅貸息1.68厘，相比去年首推時的1.6厘，調升0.08厘或加價5%。另有兩行忍手，大眾財務維持往年的3.58厘，東亞 （00023） 更逆市減價，今年最平的貸款息率為1.32厘，較上年的1.33厘下調0.01厘，相當於降幅低於1%。

除了牌面的最低稅貸息惹關注外，業界也各出奇招大鬥法，搶攻綠色炸彈客，如以禮誘客。花旗以現金券1萬元作獎賞，不但較上年的4000元多，且為傳統銀行中最豪。計及「財仔」在內，大眾財務亦向合資格客戶厚賞1萬元超市禮券。

東亞則向全新稅貸客戶現金回贈最多5000元，現有客戶為4000元；中銀香港現金獎賞3500元；工銀亞洲為100元。

順帶一提，由渣打香港 （02888） 、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com擁有的虛擬銀行Mox Bank，雖暫未高調聲稱推出稅務貸款，但10月11日推「即時借」計劃，標榜「清空稅務」及「輕鬆交稅」，相信產品是專攻綠色炸彈客，對撼傳統銀行。

Mox的年息僅0.85厘，以貸款額50萬元、60個月還款期計算，且巳計及5500元的現金獎賞。

相關文章：【稅貸戰2022】東亞稅貸息1.32厘　全城最低

【2022稅貸戰】業界料今年稅貸息勢加價 去年最低息1.08厘能否再現？

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

大眾財務 東亞銀行（00023） 工銀亞洲 中銀香港（02388） 花旗銀行 加息 大新銀行（02356） 稅務貸款

下一篇文章

【歐元定存】歐元定存息最高1.5厘 花旗料歐央周四加息0.75厘
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定期存款】1年港元定存再爆破頂息 全城最高4.1厘
【港元定期存款】1年港元定存再爆破頂息 全城最高4.1厘
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【港元定存】恒生罕有勁加港元短存至6厘 全城最高息
【軍事科技】自主防空炮塔射程達4000米　快速擊落無人機群
【軍事科技】自主防空炮塔射程達4000米　快速擊落無人機群
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【內房危機】碧桂園反彈3%　投資者會議全文：監管機構支持力度是挺大的　今年沒有美元債要還
【港元定存】1年港元定存息最高4厘 中銀滙豐罕有頻加存息
【港元定存】1年港元定存息最高4厘 中銀滙豐罕有頻加存息
【港元定期存款】1年港元定存最高4.6厘　存百萬賺息4.6萬　4厘選擇多
【港元定期存款】1年港元定存最高4.6厘　存百萬賺息4.6萬　4厘選擇多
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款