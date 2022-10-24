【2022稅貸戰】今年稅貸紛加息 大新將於周四出招

▲ 數度改期後，大新於本周四公布稅貸優惠。

個人稅務貸款爭霸戰漸轉入直路，至今共有5間金融機構出招，而過往3年擅打價格戰的大新銀行 （02356） ，經數度改期後，剛公布鐵定於本周四（10月27日）推出全新交稅「快應錢」推廣，除了即時發佈全新稅貸息率外，更會公布機票獎賞；業界緊盯「殺價王」會否如去年推1.08厘的超低息。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

大新指明白市民對出外旅遊的熱切期待，希望今年稅貸能助客戶輕鬆解決稅務煩惱、兼與親友同享外遊樂趣。屆時將由大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健（Mickey）宣佈交稅「快應錢」稅貸息率及相關優惠詳情。

市場緊盯業界加價幅度，畢竟本港已於9月23日調高最優惠利率（P），港元拆息在過去一年更大幅攀升，如1年拆息於10月21日終突破5厘，創16年新高，難怪3間銀行今年的稅貸息已加價，幅度由5%到29%。

當中以花旗銀行的稅季貸款計劃加幅最多，以貸款150萬元及1年還款期計，其最低息為1.78厘，較去年該行最低1.38厘上調0.4厘，或近29%。其次是工銀亞洲，以借貸額150萬元及半年期計，稅貸息2.07厘，比上年的1.86厘增加0.21厘或11%。

至於率先響頭炮的中銀香港 （02388） ，以借貸300萬元及1年還款期計，稅貸息1.68厘，相比去年首推時的1.6厘，調升0.08厘或加價5%。另有兩行忍手，大眾財務維持往年的3.58厘，東亞 （00023） 更逆市減價，今年最平的貸款息率為1.32厘，較上年的1.33厘下調0.01厘，相當於降幅低於1%。

除了牌面的最低稅貸息惹關注外，業界也各出奇招大鬥法，搶攻綠色炸彈客，如以禮誘客。花旗以現金券1萬元作獎賞，不但較上年的4000元多，且為傳統銀行中最豪。計及「財仔」在內，大眾財務亦向合資格客戶厚賞1萬元超市禮券。

東亞則向全新稅貸客戶現金回贈最多5000元，現有客戶為4000元；中銀香港現金獎賞3500元；工銀亞洲為100元。

順帶一提，由渣打香港 （02888） 、電訊盈科 （00008） 、香港電訊 （06823） 及Trip.com擁有的虛擬銀行Mox Bank，雖暫未高調聲稱推出稅務貸款，但10月11日推「即時借」計劃，標榜「清空稅務」及「輕鬆交稅」，相信產品是專攻綠色炸彈客，對撼傳統銀行。

Mox的年息僅0.85厘，以貸款額50萬元、60個月還款期計算，且巳計及5500元的現金獎賞。

相關文章：【稅貸戰2022】東亞稅貸息1.32厘 全城最低

【2022稅貸戰】業界料今年稅貸息勢加價 去年最低息1.08厘能否再現？

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪