【大行報告】中信證券：料第四季日均成交續受壓 調整港交所目標價至338元

中信證券料第四季日均成交持續受壓，下調港交所（00388）2022至2024年盈利預測至94億、107億及121億元，目標價調整至338元，並維持「增持」評級。港交所周一（24日）收市報228.2元，跌幅9.4％。

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該行表示，港交所第三季純利符合預期錄22.63億元，而期內主要業務收入下滑主要由於日均成交（ADT）下跌，導致交易及結算費、互聯互通收入及來自電子認購IPO的存管費用減少，但加息環境下投資收益增加有助抵銷部分跌幅。該行下調今年全年ADT預測至1,172億元。





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該行認為，港股市場短期核心問題仍是流動性不足，第三季ADT按年跌41%至976億元，首三季則跌33%至1,241億元，主要由於港股市值大幅下跌，換手率同步趨弱，預計第四季日均成交將持續受壓。

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撰文：鄭昊彤