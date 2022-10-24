【滙豐 5】 滙豐明日放榜 股價逆市突圍 大行點睇？

港股今日（24日）大跌逾千點，跌近15000點邊緣，再創逾13年低。不過，藍籌股「一片紅海」之中，滙豐控股（00005）受惠英鎊匯價持續反彈，股價逆市升！接近尾市更升幅擴大，一度高見42.45元，最多升2.2%，收報42.1元，升1.3%，成交額18.1億元。

【大行報告】 大摩料滙豐股價未來15日跑贏行業 目標睇呢個價! 潛在升幅達45%【見下頁】

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值得留意的是，滙豐將於明日（25日）公布第三季業績。大行普通預期，雖然滙豐受惠美國加息周期，惟同時受歐洲業務表現疲弱拖累。

高盛於本月初發表研究報告，預計滙豐第三季業績勝市場預期，並估計賬基準除稅前利潤約45.8億美元，按年跌15.2%，經調整除稅前利潤約57.8億美元，按年跌3.6%。該行指，受惠淨息差及淨利息收入強勁，第三季淨利息收入將按年升25%、按季升11%，至82.5億美元，主要受淨息差擴闊19點子推動，並反映貨幣市場內港元、美元及英鎊利息急升。

另外，上周一（17日）大摩發表研究報告指，料滙豐未來15日股價跑贏同業，發生機會率為70%至80%，予其目標價59.8元，投資評級「增持」，潛在升幅達45%。該行同樣看好滙豐第三季淨息差，料將有強勁表現。

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記者：郭秀慧