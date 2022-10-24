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區内換樓客852承接愉景新城三房 已移民業主大減200萬沽售

股樓投資 18:02 2022/10/24

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荃灣愉景新城一個三房連套房「移民盤」，劈價逾200萬元，以852萬元獲區内換樓客承接。

美聯鍾家豪表示，愉景新城7座中層A室，實用面積647平方呎，屬三房連套房單位，面向東南享園景。施政報告後樓市明朗化，買家積極入市尋寶，新買家為區内換樓客，鍾情單位朝向及景觀，單位屬區内優質放盤，據悉，原業主已移民，開價1,080萬元，自5月放盤至今樓市持續跌勢，累減228萬元，最終以852萬元成交，折合實用呎價約13,168元，建築呎價約10,545元。原業主於2001年以279萬元購入上述單位，持貨逾21年，帳面獲利573萬元，期內物業升值約2倍。

延伸閲讀 【多圖】帝御‧星濤現樓三房示位陪你睇 簡約風格展現樸實生活感

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撰文 : 蔡子俊

美聯物業 二手市場 愉景新城 荃灣

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