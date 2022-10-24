區内換樓客852承接愉景新城三房 已移民業主大減200萬沽售

荃灣愉景新城一個三房連套房「移民盤」，劈價逾200萬元，以852萬元獲區内換樓客承接。

美聯鍾家豪表示，愉景新城7座中層A室，實用面積647平方呎，屬三房連套房單位，面向東南享園景。施政報告後樓市明朗化，買家積極入市尋寶，新買家為區内換樓客，鍾情單位朝向及景觀，單位屬區内優質放盤，據悉，原業主已移民，開價1,080萬元，自5月放盤至今樓市持續跌勢，累減228萬元，最終以852萬元成交，折合實用呎價約13,168元，建築呎價約10,545元。原業主於2001年以279萬元購入上述單位，持貨逾21年，帳面獲利573萬元，期內物業升值約2倍。

延伸閲讀 【多圖】帝御‧星濤現樓三房示位陪你睇 簡約風格展現樸實生活感

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機