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【電動汽車】價格戰先兆 特斯拉電動車中國市場降價9%

環球政經 18:28 2022/10/24

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周一（24日）特斯拉(美：TSLA）公布調降中國市場多款電動車售價，當中包括其 Model 3 和 Model Y 。

特斯拉公布的降價消息共包括五型車型，為Model 3 後驅版、高性能版，以及 Model Y 後驅版、長續航版、高性能版，其中Model Y 長續航版價格下調9.37%，為降價幅度最大。

【延伸閱讀】【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

本次降價為特斯拉在中國的首次的降價消息，但並非無跡可尋。特斯拉上月對9月16日到9月30日完成領車，並在其門市購買保險的車主，提供8,000元保險補貼，而補貼亦可直接用於減免車價，為變相減價。

上海諮詢公司汽車市場預常務測董事張豫表示：「今年電動車競爭非常激烈，特斯拉的表現可能不符合自身期待。因此特斯拉決定降價，直接打擊競爭對手，以進一步提高今年最後兩個月銷量。」招銀國際分析師Shi Ji 同樣表示，特斯拉降價，更突顯了自8月以來，招銀國際一直強調的價格戰可能性。
 

【延伸閱讀】【二十大】花旗料中國明年聚焦經濟 看好9股受惠經濟及防疫政策，請按【見下頁

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撰文：何珊如

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