【Google Play】16款耗電、耗數據App遭下架　涉暗藏廣告詐騙代碼（附名單）

▲ Google將16款Android Apps暗藏廣告詐騙代碼，從Google Play中下架。

儘管Google加強對Google Play上應用程式的安全監管和限制，但黑客仍可以利用漏洞，在應用程式（App）中加入惡意代碼，威脅用戶手機安全。有防毒軟件商近日發現16款Android Apps暗藏廣告詐騙代碼，Google隨即將涉事App從Google Play中下架。

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防毒軟件開發公司McAfee日前於官網發表報告指，在Google Play上發現至少16款被Google Play歸類為「實用」的Apps，藏有自動點擊廣告的廣告軟件代碼「com.liveposting」和「com.click.cas」。當用戶下載了帶有該惡意程式的App後，會在手機後台中載入大量廣告，並模擬真實用戶點擊相關的廣告，令黑客從中獲取廣告收入。

安裝後1小時自動運作

McAfee又指，為了避免被發現，惡意程式更會在用戶安裝App後1小時才自行啟動，運作時仍用戶均不會知情，但惡意程式在後台長時間運作，手機電量和網絡數據會被大量消耗。

事後，Google已將該16款Apps從Google Play中下架。由於相關的Apps均可在Android智能手機和平板電腦上下載，在下架之前，這些Apps的總安裝次數已多達2000萬次。

McAfee提醒，即使涉事Apps已下架，但已安裝Apps的用戶仍受惡意程式影響，應盡早將Apps刪除。

16款帶惡意程式的Apps：

BusanBus

Currency Converter

EzDica

Ez Notes

Flashlight+（三款同名Apps）

High-Speed Camera

Instagram Profile Downloader

Joycode

K-Dictionary

Quick Note

Smart Task Manager

손전등

계산기

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責任編輯：殷凱怡

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