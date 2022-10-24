【金融科技】金管局「商業數據通」正式推出　一站式獲取中小企商業數據　加快數碼融資

▲ 商業數據通試行期間，參與銀行合共批出了逾16億港元的中小企貸款。（資料圖片）

香港金融管理局宣布正式推出「商業數據通」，冀便利金融機構從公私營數據提供方提取企業（尤其是中小型企業）的商業數據，促進數據共享。

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隨着商業數據通正式投入運作，金融機構可採納更多創新應用，以數碼化和簡化「認識你的客戶」、信貸評估、貸款批核及風險管理等一連串融資流程。商業數據通試行期間，參與銀行合共批出了逾16億港元的中小企貸款，成功吸引23間積極從事中小企業務的銀行及10間數據提供方參與。當中，6間擁有大量中小企數據的主要數據提供方已率先加入商業數據通，將會讓銀行在企業同意下通過商業數據通獲取數據。

涵蓋電子貿易報關、支付及信貸紀錄等

現階段涉及的商業數據涵蓋電子貿易報關、電子商貿、供應鏈、支付及信貸紀錄等資料。為確保所有參與商業數據通的機構均遵守同一套規則，進行適切、公平及安全的商業數據互換，金管局今日亦公布了《商業數據通管治框架》，詳細列明管治模式及架構。



金管局將繼續研究如何擴闊商業數據通的數據範圍，包括加入政府部門及分析服務供應商的數據，以發展出更多與商業數據通相關的新商業用例。

GS1 HK平台推出數碼貿易融資

香港貨品編碼協會（GS1 HK）是商業數據通的首批參與機構之一，並開發出開發出ezTRADE 數據管理平台（ezTRADE Data Management Portal）與商業數據通成功接軌。ezTRADE平台便為買家及供應商提供緊密連繫。

GS1 HK利用ezTRADE平台進一步與銀行合作，推出數碼貿易融資服務，旨在協助企業更快更易地獲得營運資金。平台存有借款公司值得信賴的最新交易數據，例如貨物訂單及發票等，都能反映他們近期財務狀況。銀行只要得到借款公司的同意，便可從ezTRADE平台獲取這些可靠資料作為替代數據，有效加快信貸審查和批核過程。

星展香港簡化信貸評估程序

其中，星展香港讓ezTRADE平台上的中小企用戶得以運用自身貿易數據，直接以電子方式達成融資。中小企可透過星展企業網上理財平台DBS IDEAL，提取營運資金；省卻人手處理數以百計的發票及單據等證明文件。同時，星展簡化了服務的信貸評估程序，透過數據預測分析能力，利用發票數據評估中小企的財務狀況，亦會不時靈活更新中小企獲批可用金額。

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責任編輯：葉泳珊