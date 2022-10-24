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【大行報告】料第四季TCE盈利復甦放緩 大和下調太航目標價至3.3元

股樓投資 17:50 2022/10/24

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大和料太平洋航運（02343）第四季的等價期基準租金日均收入(TCE)盈利復甦放緩，下調2022年至24年每股盈測14%至46%，並將其目標價下調至3.3元。太航周一（24日）收市報2.17元，跌1.4％。
 

 

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

 

該行表示，經數月觀察並沒有安全問題，視太航運帶著一至兩艘處理烏克蘭穀物出口的船隻，重新進入黑海市場為正面，惟預料公司今年第四季TCE盈利復甦放緩。該行將其目標價由4元下調至3.3元，維持其估值吸引，評級為「買入」不變。
 


【延伸閱讀】大行點睇：一文看盡小米績後 大行最新評級和目標價，請按【見下頁

    點擊圖片放大
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鑑於近期股價調整後淨資產價值大幅折讓，大和指管理層正在考慮進行股份回購。隨著公司逐步訂購船舶，該行認為公司會維持其股息政策，對於未來派息率不低於50%感信心，又認為公司很大機會會派發特別息，料明年全年總股息或高達70%。

 

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

 

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撰文：鄭昊彤

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港股 太平洋航運（02343） 大行報告

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