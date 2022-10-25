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英皇家郵政換新郵票 1日子過後舊郵票將作廢

環球社會熱點 08:05 2022/10/25

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英國皇家郵政年初推出新郵票，加入全新條碼設計。皇家郵政近日呼籲民眾，未附條碼英女王郵票需在100日內使用，否則將會作廢。皇家郵政表示，是次變動與英女王離世無關，日後將會發放關於國王查理斯三世郵票的詳細情況。

英王查理斯夫婦發首張賀卡 祝老人百歲壽辰 【下一頁】

英國皇家郵政（Royal Mail）敦促民眾，需在明年1月31日前，即100日內用完所有舊款郵票，過期後將無法使用。但民眾仍能繼續使用主題、紀念及無條碼的聖誕節郵票，當局亦未訂立更換舊郵票截止時間。

    點擊圖片放大
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是次受影響的是印有英女王頭像，且未附有條碼的第一類及第二類普通郵票。皇家郵政表示，是次建議與英女王離世無關，將會在與王室商量後，公布查理斯三世的郵票細節。皇家郵政早前亦指希望民眾可以在今年聖誕使用相關郵票，已透過向3,100萬戶家庭發放傳單，和在報紙及社交平台等投放廣告增加民眾意識。

《The Crown》第五季被指詆毀王室 恐摧毀英女王 【下一頁】

皇家郵政於2月時推出附有條碼的郵票，當時指或開創新服務。據悉當局長遠計劃是令民眾可以透過掃描條碼，觀看影片、查找訊息及發送生日訊息。有市場研究公司Mintel表示，政策反應現今智能手機普及程度，及民眾對二維碼的熟悉情況。

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責任編輯：李俊儀

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