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【美股業績】飛利浦宣布全球裁員4000人　第三季轉蝕逾13億歐元

股市 17:34 2022/10/24

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飛利浦宣布全球裁員4000人　第三季轉蝕逾13億歐元

飛利浦Philips（美：PHG）第三季度每股盈利轉蝕1.5歐元，去年同期為3.24歐元，淨虧損13.3億歐元，去年同期為盈利29.8億美元。為改善業績，飛利浦宣布即時啟動重組，全球裁員4000人，預期未來幾個季度將產生3億歐元遣散貴及解僱相關費用支出。

飛利浦行政總裁Roy Jakobs表示，集團面對挑戰，並反映在第三季的表現上，自言現時首要任務是重建消費者、客戶以及股東等的信任，因此，首先會加強安全及質量的管理；其次，通過緊急改善集團的供應鏈運營，以應付強勁的訂單交付並提高績效；第三，簡化工作方式以改善生產，包括即時減少全球人手約4000人，他形容這是困難及必需的決定。他指，透過該等行動，重建集團盈利增長潛力。

期內，飛利浦收入為43.1億歐元，低於市場預期，按年升4%，按可比收入計，則跌5%。集團預期，於第四季度，可比銷售按年跌中單位數，調整後EBITA利潤率為高單位及雙位數之間。

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編輯：袁諾曦

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