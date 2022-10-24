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新西蘭年薪逾40萬好工無人做 開始全球招募

環球社會熱點 17:43 2022/10/24

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在被大自然圍繞的地區工作是不少人的理想職業，如果加上高薪應該吸引不少人競爭。但新西蘭一份年薪可達9萬新西蘭元以上﹑在聯合國教科文組織世界遺產附近的地區「筍工」卻一直找不到合適人選，需要啟動全球招才計劃。

新西蘭推全球首方案 向農業溫室氣體排放收費 【下一頁】

保護部周一（24日）表示，因未找到在南島哈斯特（Haast）出任新生物多樣性監察員（biodiversity supervisor）的理想人選，決定發起全球招才計劃。據當地媒體報稱，招聘乏人問津，至今只有3人投交履歷應聘。

監察員年薪為72,610至92,780新西蘭元（約32.5萬至41.5萬港元），招聘中把當地形容為「獨特居住地點﹑被山與海洋包圍，而且有無窮無盡活動，適合戶外愛好者。工作點為於1990年被定為世界遺產的蒂瓦希波烏納穆（Te Wāhipounamu）。

新西蘭去年人均財富增幅全球最多 成人平均擁逾300萬資產 【下一頁】

南島保護部行動部門經理科斯特洛（Wayne Costello）表示，職位尤其適合喜愛長時間在大自然及能夠接受離群生活的人。科斯特洛直指，當地提供新西蘭境內數一數二的最美麗的大自然工作環境。

不過，保護部非當地唯一在尋找新員工遇到困難的大自然相關部門。新西蘭西岸發展部早前亦指出，需要就聘請新海岸人員開展全球招才計劃。同時，西岸眾多行業求才若渴，包括長者﹑嬰幼兒及精神健康等醫療範疇。

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責任編輯：吳漢培

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