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【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售

理財智慧 19:13 2022/10/24

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二手產品買賣平台旋轉拍賣Carousell近日傳出用戶資料洩露事件，根據外媒報導，共有260萬筆用戶資料遭人於以1,000美元（約7,850元）的價格於暗網出售。

【職場熱話】後生仔愈來愈唔識職場規矩？ 職場老手嘆一代不如一代 網民反駁「擦鞋文化當成禮貌規矩」【下一頁

【青姐話】跌市莫估底 揸Cash最實際

外媒指黑客先是於10月12日上傳了共2GB的Carousell用戶資料，當中包括用戶名稱、姓名、電郵地址、手機號碼、所屬國家或地區、帳戶創建日期和關注者數量等等，黑客表示資料共有五份副本，截至本月22日已經售出兩份，黑客表示，有關資料是他們通過Carousell系統漏洞所取得。

【溫股知新】恒指初步回穩 好股仲係難搵

Carousell於21日時稱有195萬用戶的帳戶受影響。但根據外媒調查發現，目前共有超過260萬個帳號的資訊放在暗網和黑客論壇上出售，每個帳號價格為1,000美元（7,800元）。

【港股風暴】港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾1000點 創13年來新低【下一頁

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記者：鄭日棱

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