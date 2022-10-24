【個資安全】260萬Carousell帳戶資料外洩 遭黑客以1000美元網上轉售

二手產品買賣平台旋轉拍賣Carousell近日傳出用戶資料洩露事件，根據外媒報導，共有260萬筆用戶資料遭人於以1,000美元（約7,850元）的價格於暗網出售。

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外媒指黑客先是於10月12日上傳了共2GB的Carousell用戶資料，當中包括用戶名稱、姓名、電郵地址、手機號碼、所屬國家或地區、帳戶創建日期和關注者數量等等，黑客表示資料共有五份副本，截至本月22日已經售出兩份，黑客表示，有關資料是他們通過Carousell系統漏洞所取得。

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Carousell於21日時稱有195萬用戶的帳戶受影響。但根據外媒調查發現，目前共有超過260萬個帳號的資訊放在暗網和黑客論壇上出售，每個帳號價格為1,000美元（7,800元）。

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記者：鄭日棱